Не договорились: владельцы «Центральной» запретили художникам возвращать знаменитые граффити

Стена рядом с Первомайским сквером до сих пор серая





Обещанные новые граффити рядом с Первомайским сквером так и не появились ко Дню города — художники сообщили, что собственник здания не дал им разрешения.







«С собственником велись переговоры ещё в начале июня. Мы были полностью открыты. Единственным условием художников было — сделать граффити не на рекламную тему, не на тему собственника, а на свободную, которая интересна горожанам. Собственник хотел что-то на свою тему — тему центрального рынка, а художники были обижены самим фактом закрашивания», — рассказал корреспонденту НГС художник Иван Ягода.





В марте этого года знаменитые граффити рядом с Первомайским сквером сперва закрыли рекламным баннером, однако мэрия Новосибирска потребовала от владельцев снять его — баннер не был согласован с комитетом рекламы. Через несколько дней баннер сняли, а стену закрасили. Горожане возмутились действиями администрации гостиницы и устроили несколько акций — возлагали к стене цветы и ночью разрисовывали заново.





В конце марта мэр Анатолий Локоть сообщил, что стену во дворе гостиницы «Центральная» раскрасят местные художники.





«Это строение в частной собственности. Собственник и закрасил [граффити]. Есть договорённость, что ко Дню города эта поверхность будет отдана нашим художникам. Я думаю, у нас много художников, которые представят произведения, выразят себя на этой площадке», — рассказал Анатолий Локоть 22 марта в эфире радио «Городская волна».







Сегодня начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сказала, что переговоры ещё не завершились.







«Идут переговоры с собственником. Мы согласовываем содержание. Его (собственника. — Д.В.) физически в Новосибирске не было», — пояснила Терешкова.



В администрации гостиницы «Центральной» не смогли оперативно прокомментировать сроки согласования граффити, но позже ответили, что переговоры идут.





«Со стороны собственника был показан графический путь ключевого объекта городского — Центрального рынка. Только это не реклама Центрального рынка, а тема экологии, природы. Во дворе гостиницы несколько плоскостей, и только одну администрация решила посвятить пожеланиям от себя, остальное — свободная тема», — добавили представители гостиницы.



