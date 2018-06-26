Путающий водителей знак на площади Калинина убрали после публикации на НГС

Путающий знак полностью демонтировали
Путающий знак полностью демонтировали

Специалисты убрали дорожный знак на улице Дуси Ковальчук, который путал водителей на подъезде к площади Калинина.


«Указанный знак демонтирован в связи с ошибочной конфигурацией указателя направления движения», — коротко прокомментировали в пресс-службе мэрии, не уточнив, в чём именно заключалась ошибка. 


О том, что новый знак у дома №179/3 на улице Дуси Ковальчук путает водителей, 22 июня в редакцию НГС сообщил очевидец. Он рассказал, что знак посылает водителей проезжать кольцо против движения автомобилей. Тогда, впрочем, в ГИБДД и опрошенные НГС эксперты заявили, что знак не противоречит ПДД.


Знак путал водителей на подъезде к площади Калинина
Знак путал водителей на подъезде к площади Калинина


Подобные ситуации часто случаются в Новосибирске. Так, в октябре прошлого года специалисты убрали дорожный знак, который загораживал водителям часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова.

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