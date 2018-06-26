Путающий водителей знак на площади Калинина убрали после публикации на НГС
Специалисты убрали дорожный знак на улице Дуси Ковальчук, который путал водителей на подъезде к площади Калинина.
«Указанный знак демонтирован в связи с ошибочной конфигурацией указателя направления движения», — коротко прокомментировали в пресс-службе мэрии, не уточнив, в чём именно заключалась ошибка.
О том, что новый знак у дома
Подобные ситуации часто случаются в Новосибирске. Так, в октябре прошлого года специалисты убрали дорожный знак, который загораживал водителям часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), предоставлено читателем НГС (2)