Путающий водителей знак на площади Калинина убрали после публикации на НГС

Путающий знак полностью демонтировали

Специалисты убрали дорожный знак на улице Дуси Ковальчук, который путал водителей на подъезде к площади Калинина.







«Указанный знак демонтирован в связи с ошибочной конфигурацией указателя направления движения», — коротко прокомментировали в пресс-службе мэрии, не уточнив, в чём именно заключалась ошибка.







О том, что новый знак у дома №179/3 на улице Дуси Ковальчук путает водителей, 22 июня в редакцию НГС сообщил очевидец. Он рассказал, что знак посылает водителей проезжать кольцо против движения автомобилей. Тогда, впрочем, в ГИБДД и опрошенные НГС эксперты заявили, что знак не противоречит ПДД.





Знак путал водителей на подъезде к площади Калинина





Подобные ситуации часто случаются в Новосибирске. Так, в октябре прошлого года специалисты убрали дорожный знак, который загораживал водителям часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова.