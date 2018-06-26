И так тошно: расстроенные поражением сборной России новосибирцы перестали пить водку

Представители баров отмечают, что новосибирцы выпили много литров пива во время просмотра матча Россия — Уругвай
Представители баров отмечают, что новосибирцы выпили много литров пива во время просмотра матча Россия — Уругвай

Представители новосибирских баров рассказали, что поражение России на вчерашнем матче с Уругваем со счётом 0:3 повлияло на предпочтения болельщиков: они пили пиво, но не перешли на крепкие алкогольные напитки, как было после победы сборной в двух предыдущих играх.


«Когда выигрывает Россия, есть продажи ещё и крепкого алкоголя — например водки. Видимо, от радости выпивают за победу уже не пиво, а крепкие напитки. Вчера такого не случилось, к сожалению. Но традиционно на все матчи России в баре полная посадка: столы забронированы примерно за неделю, поэтому трудно найти места — они оставались только за баром последние три дня до матча. Болельщики вчера выпили около 250 литров пива: они предпочитают пить светлое, например лагер, но есть те, кто пьёт и тёмное», — пояснил корреспонденту НГС управляющий партнёр Old Joy Bar Константин Кошкин.


Это подтверждает и бар-менеджер паба «Джек Лондон» Григорий Боков: 


если Россия выигрывает, то болельщики пьют больше — в ход идут настойки и шоты крепкого алкоголя, но вчера такого не было. За время матча в зале с посадкой на 20 мест новосибирцы выпили 60 литров пива.


«В основном пили наш фирменный эль "Джек лондон", много хелля (сорт немецкого лагера), на третьем месте был ржаной лагер и в почти равных частях — различные гозе, бланш и фруктовое пиво. Так как матч совпал с нашей акцией по понедельникам — бургеры из мраморной говядины по 200 рублей, — то они были в топе», — добавил Боков.


К пиву в барах выбирали чесночные и сырные палочки, бургеры, сэндвичи и мясные блюда
К пиву в барах выбирали чесночные и сырные палочки, бургеры, сэндвичи и мясные блюда


Более 70 литров пива вчера выпили в баре Jonathan, причём директор Павел Фурсенко отметил, что спросом пользовались и безалкогольные напитки, в частности пиво: «Не может не радовать тот факт, что сходить в бар посмотреть любимую игру — не означает просто очередной повод выпить. Люди идут за эмоциями, чтобы зарядиться энергией игры. Для этого не всем требуется алкоголь. Конечно, матч и в целом чемпионат заставляет проявлять у людей большую активность. Помимо публичных площадок, например на набережной, где болельщиков огромное количество, бары, которые транслируют матчи, переполнены. К нам приходят семьями с детьми и друзьями, бронируя столы за полторы-две недели».


Директор бара «113» Андрей Васин рассказал, что за три трансляции было выпито 15 кег фирменного пива — это около 500 литров, хотя трансляции спортивных событий — новое явление для заведения.


«Вдохновившись всеобщим единением и настроем на победу, решили развернуть свой большой экран для всех, кто неравнодушен к футболу. И таких оказалось немало. По случаю запаслись и традиционным напитком профессионального болельщика в разных вариациях, но "Фирменное" оказалось вне конкуренции. Особенно много проливов было на вчерашнем матче с Уругваем. Сами понимаете, напряжённая игра — болели со всей силы, а после запивали 0:3, горячо обсуждая подробности. Надо сказать, что двухчасовой матч выдержать сложно. Тем более в таком стрессе. Поэтому с пивом молниеносно исчезали наши фирменные бургеры и сэндвичи, зато появлялись силы ещё сильнее болеть за наших», — прокомментировал Васин.

В баре Jonathan пользовались популярностью классические закуски — фри, начос, брецели, крылья, но и без мяса не обошлось, сказал Павел Фурсенко. То, что болельщики выбирают традиционные закуски, подтверждает и Константин Кошкин: у чесночных и сырных палочек самый большой рейтинг продаж, потому что все начинают просмотр матча именно с них, а потом уже могут переходить на горячие блюда.


Накануне Новосибирск попал в пятёрку городов с самыми низкими ценами в спортбарах во время чемпионата мира по футболу.

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