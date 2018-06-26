Молодой хореограф открыл на Урицкого кафе, где сам печёт настоящие круассаны и бриоши

Создатель заведения Макар Ерофеев так увлёкся своим хобби, что решил превратить его в бизнес





В Новосибирске на первом этаже жилого дома на улице Урицкого, 37 заработала кофейня «БулкиПечь». Заведение специализируется на выпечке из слоёного теста, которую готовят здесь же.







Заведение открыл предприниматель Макар Ерофеев. По его словам, пекарня — первый опыт в ресторанном бизнесе для него.





«Вообще-то я по профессии хореограф, а печь булочки для меня хобби. Но в какой-то момент я понял, что слишком много пеку и нужно с этим что-то делать», — говорит он.





«БулкиПечь» заняла помещение, где уже работали несколько кафе, последним арендатором здесь было заведение бурятской кухни с буузами. Чтобы попасть внутрь, нужно подняться по небольшой лестнице, которая заставлена цветами. Несколько лёгких столиков установлены на улице.







Высокое крыльцо в заведении превратили в маленькую летнюю веранду





Круассан и чашка эспрессо в кафе «БулкиПечь»





Пока в «БулкиПечь» можно купить только круассаны и несколько видов бездрожжевого хлеба (его, правда, пекут в другом месте). Круассаны (от 79 рублей) пекутся из слоеного теста на масле. На их основе также делаются сэндвичи.







Витрина с десертами





Кроме того, в заведении имеется привычный набор кофейных напитков и десертов: капкейки, торты, пирожное «Анна Павлова» и т.д. Кофе стоит от 89 рублей (эспрессо), десерты — от 119 рублей (капкейки).







В зале кафе





Так называемая «венская выпечка», на которой специализируется заведение Макара Ерофеева, присутствует в новосибирских заведениях давно. Однако в большей части случаев тесто для неё готовится на основе маргарина (или с его добавлением) — это упрощает технологию и снижает себестоимость. А там, где предлагается выпечка на масле, как правило, используют замороженные импортные полуфабрикаты. Например, именно из таких полуфабрикатов готовят круассаны и «улитки» в открывшей недавно кофейне «МакКафе» корпорации «Макдоналдс».

