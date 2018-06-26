Живые души: в Новосибирске стало больше квартир, которые продают с жильцами

В эту «трёшку» на Холодильной, 17 нельзя заселиться сразу после покупки, несмотря на остающуюся в квартире мебель и технику
В эту «трёшку» на Холодильной, 17 нельзя заселиться сразу после покупки, несмотря на остающуюся в квартире мебель и технику

За год число объявлений о продаже квартир с арендаторами выросло на 21% — сейчас в Новосибирске 98 таких вариантов, подсчитали аналитики N1.RU.


По оценке N1.RU, подавляющее большинство вариантов жилья с арендаторами — комнаты в общежитиях и «однёшки», на них приходится 70% всех объявлений. Больше всего таких предложений сегодня в Октябрьском, Ленинском и Кировском районах.


Средняя цена такой квартиры — около 1,85 миллиона рублей. За год они подорожали на 8,8%, отмечают аналитики, но обычно квартиры с арендаторами дешевле, чем без них.


«Думаю, что причина кроется в том, что доля однокомнатных квартир, сдаваемых в аренду, больше, чем всех остальных, поэтому шансы встретить именно такую квартиру с арендатором в продаже выше, — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Кроме того, есть ещё комнаты в общежитиях, которые с каждым годом теряют актуальность в качестве полноценного жилья, но позволяют получать ежемесячный доход».


В числе самых дорогих вариантов жилья с арендаторами — 3-комнатная квартира площадью 76 квадратов на улице Холодильная, 17 за 7,1 миллиона рублей. Её предлагают с мебелью и бытовой техникой, указано в объявлении. «В настоящее время квартира в аренде на 1 год (до лета 2019 г.), поэтому продается вместе с арендаторами!» — подчёркивает продавец.


В прошлом году аналитики впервые отметили появление в продаже «трёшек» с жильцами — раньше таких вариантов не было. При этом с ноября прошлого года число объявлений выросло больше чем в 2 раза: тогда эксперты вычислили 40 таких объектов.

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