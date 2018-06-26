Мэрия предложила убрать с проспекта Маркса один из маршрутов
Центр управления городским автоэлектротранспортом при мэрии Новосибирска объявил опрос, чтобы узнать, согласна ли общественность с изменением схемы маршрута
Этот автобус ходит по маршруту Амбулаторная — Затулинский ж/м через Государственную Новосибирскую областную клиническую больницу по улице Немировича-Данченко.
Изменить его маршрут предлагается из-за обращений работников ПАО «Сиблитмаш», отмечает ЦУГАЭТ.
«Путь следования маршрута от остановочного пункта "Издательство «Советская Сибирь»" переносится на улицу Немировича-Данченко с выходом на Октябрьский мост через площадь Лыщинского, далее по действующей схеме.
При этом исключается прохождение маршрута по улице Покрышкина и проспекту Карла Маркса»,
— говорится в предложении центра.
Недавно ЦУГАЭТ также объявил опрос, чтобы узнать мнение жителей о продлении маршрута автобуса
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Фрагмент 2ГИС