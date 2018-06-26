Мэрия предложила убрать с проспекта Маркса один из маршрутов

Поменять маршрут попросили работники «Сиблитмаша»
Поменять маршрут попросили работники «Сиблитмаша»


Центр управления городским автоэлектротранспортом при мэрии Новосибирска объявил опрос, чтобы узнать, согласна ли общественность с изменением схемы маршрута № 6.


Этот автобус ходит по маршруту Амбулаторная — Затулинский ж/м через Государственную Новосибирскую областную клиническую больницу по улице Немировича-Данченко.


Изменить его маршрут предлагается из-за обращений работников ПАО «Сиблитмаш», отмечает ЦУГАЭТ. 


«Путь следования маршрута от остановочного пункта "Издательство «Советская Сибирь»" переносится на улицу Немировича-Данченко с выходом на Октябрьский мост через площадь Лыщинского, далее по действующей схеме. 


При этом исключается прохождение маршрута по улице Покрышкина и проспекту Карла Маркса», 


— говорится в предложении центра.


Красным показан участок, который хотят исключить, зелёным — новый участок маршрута
Красным показан участок, который хотят исключить, зелёным — новый участок маршрута


Недавно ЦУГАЭТ также объявил опрос, чтобы узнать мнение жителей о продлении маршрута автобуса № 53.

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