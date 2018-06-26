Мэрия предложила убрать с проспекта Маркса один из маршрутов

Поменять маршрут попросили работники «Сиблитмаша»





Центр управления городским автоэлектротранспортом при мэрии Новосибирска объявил опрос, чтобы узнать, согласна ли общественность с изменением схемы маршрута № 6 .







Этот автобус ходит по маршруту Амбулаторная — Затулинский ж/м через Государственную Новосибирскую областную клиническую больницу по улице Немировича-Данченко.





Изменить его маршрут предлагается из-за обращений работников ПАО «Сиблитмаш», отмечает ЦУГАЭТ.





«Путь следования маршрута от остановочного пункта "Издательство «Советская Сибирь»" переносится на улицу Немировича-Данченко с выходом на Октябрьский мост через площадь Лыщинского, далее по действующей схеме.





При этом исключается прохождение маршрута по улице Покрышкина и проспекту Карла Маркса»,





— говорится в предложении центра.





Красным показан участок, который хотят исключить, зелёным — новый участок маршрута



