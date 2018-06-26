Фото: дождевая вода смыла ступеньки и плитку возле памятника императору (обновляется)
Дождь, прошедший ночью в Новосибирске, смыл тротуарную плитку на Михайловской набережной.
Фотографии разрушенной тротуарной плитки на набережной в редакцию НГС прислал читатель утром 26 июня.
«Это у парка "Городское начало". Снимки делал около 8:00 на тропинке к памятнику. <…> Там видно, что земля чёрная, её вымывало водой дождевой. Обугленного ничего нет, молния не била. Периодически такое бывает, когда землю водой вымывает и смывает плитку. Просто давно такого не было, потоком сносило плитку и даже ступеньки», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Алексей.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены читателем НГС Алексеем