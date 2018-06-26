Фото: дождевая вода смыла ступеньки и плитку возле памятника императору (обновляется)

Дождь, прошедший ночью в Новосибирске, смыл тротуарную плитку на Михайловской набережной.


Потоки дождевой воды смыли не только плитку, но и ступени
Потоки дождевой воды смыли не только плитку, но и ступени


Фотографии разрушенной тротуарной плитки на набережной в редакцию НГС прислал читатель утром 26 июня.


Снимки в редакцию НГС прислал читатель
Снимки в редакцию НГС прислал читатель


«Это у парка "Городское начало". Снимки делал около 8:00 на тропинке к памятнику. <…> Там видно, что земля чёрная, её вымывало водой дождевой. Обугленного ничего нет, молния не била. Периодически такое бывает, когда землю водой вымывает и смывает плитку. Просто давно такого не было, потоком сносило плитку и даже ступеньки», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Алексей.


По наблюдению очевидца, вода вымыла плитку в нескольких местах
По наблюдению очевидца, вода вымыла плитку в нескольких местах


Больше всего пострадала тропинка, ведущая к памятнику императору Александру III
Больше всего пострадала тропинка, ведущая к памятнику императору Александру III


Местами земля заметно просела
Местами земля заметно просела


10:40
Ещё одно упавшее дерево заметили наши читатели у дома № 6/1 на улице Железнодорожной. К счастью, припаркованные рядом автомобили не пострадали. Но вот автовладельцам, припарковавшим свои авто на улицах Гоголя и Ударной, повезло меньше: машины оказались под упавшими деревьями


Упавшее дерево не задело припаркованные авто
Упавшее дерево не задело припаркованные авто


10:50

Непогода не обошла стороной и Станиславский жилмассив. 


Дерево перегородило дорогу во дворах
Дерево перегородило дорогу во дворах


11:15

Из-за ночной грозы в разных частях города перестали работать светофоры. Специалисты СМЭУ уже заняты ремонтом неработающих светофоров.


11:28

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обращений, связанных с последствиями непогоды, в ведомство не поступало. «Пострадавших нет», — коротко прокомментировали спасатели. 


Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой: новосибирцы активно фотографировали красивые всполохи молний

Прочтений: 10553
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (98)98
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено