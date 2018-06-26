Фото: дождевая вода смыла ступеньки и плитку возле памятника императору (обновляется)

Дождь, прошедший ночью в Новосибирске, смыл тротуарную плитку на Михайловской набережной.





Потоки дождевой воды смыли не только плитку, но и ступени





Фотографии разрушенной тротуарной плитки на набережной в редакцию НГС прислал читатель утром 26 июня.





Снимки в редакцию НГС прислал читатель





«Это у парка "Городское начало". Снимки делал около 8:00 на тропинке к памятнику. <…> Там видно, что земля чёрная, её вымывало водой дождевой. Обугленного ничего нет, молния не била. Периодически такое бывает, когда землю водой вымывает и смывает плитку. Просто давно такого не было, потоком сносило плитку и даже ступеньки», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Алексей.





По наблюдению очевидца, вода вымыла плитку в нескольких местах





Больше всего пострадала тропинка, ведущая к памятнику императору Александру III





Местами земля заметно просела





10:40

Ещё одно упавшее дерево заметили наши читатели у дома № 6/1 на улице Железнодорожной. К счастью, припаркованные рядом автомобили не пострадали. Но вот автовладельцам, припарковавшим свои авто на улицах Гоголя и Ударной, повезло меньше: машины оказались под упавшими деревьями.





Упавшее дерево не задело припаркованные авто





10:50

Непогода не обошла стороной и Станиславский жилмассив.





Дерево перегородило дорогу во дворах





11:15

Из-за ночной грозы в разных частях города перестали работать светофоры. Специалисты СМЭУ уже заняты ремонтом неработающих светофоров.





11:28

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что обращений, связанных с последствиями непогоды, в ведомство не поступало. «Пострадавших нет», — коротко прокомментировали спасатели.





Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой: новосибирцы активно фотографировали красивые всполохи молний.

