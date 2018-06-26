Сибиряк нырнул в озеро Грёз и пропал
Вчера 25 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.
Один из случаев произошёл на озере Грёз, в Кировском районе. По информации спасателей, около 16 часов мужчина пропал после неудачного прыжка в воду с обрывистого берега.
«Данный водоём находится в руках арендатора и там работают обученные матросы-спасатели. К ним обратились друзья пропавшего, которые также прыгали с крутого берега в месте, где купаться запрещено <…> Они видели, как прыгнувший в воду мужчина всплыл и потом снова ушёл под воду. Видимо, травмировался, подвсплыл и снова ушёл [под воду]. <…> Поиски результатов не дали и вызвали нас. На место прибыли сотрудники полиции, провели мероприятия оперативно-разыскные. На сегодня спланированы поисковые мероприятия, но уже с привлечением спасателей водолазов», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Другой вызов спасатели приняли в 14:30, когда парень 2001 года рождения повредил голову во время купания в карьере «Горский», в Кировском районе Новосибирска.
«Прыгали со скалы в воду, [парень] недолетел и травмировал голову. Оказали первую медицинскую помощь и передали скорой помощи. Так как район наиболее травмоопасный, туда ежедневно направляются матросы-спасатели», — прокомментировал Дмитрий Фокин.
На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото из архива НГС