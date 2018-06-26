Сибиряк нырнул в озеро Грёз и пропал

Оба инцидента произошли на водоёмах в Кировском районе города
Оба инцидента произошли на водоёмах в Кировском районе города

Вчера 25 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.


Один из случаев произошёл на озере Грёз, в Кировском районе. По информации спасателей, около 16 часов  мужчина пропал после неудачного прыжка в воду с обрывистого берега.


«Данный водоём находится в руках арендатора и там работают обученные матросы-спасатели. К ним обратились друзья пропавшего, которые также прыгали с крутого берега в месте, где купаться запрещено <…> Они видели, как прыгнувший в воду мужчина всплыл и потом снова ушёл под воду. Видимо, травмировался, подвсплыл и снова ушёл [под воду]. <…> Поиски результатов не дали и вызвали нас. На место прибыли сотрудники полиции, провели мероприятия оперативно-разыскные. На сегодня спланированы поисковые мероприятия, но уже с привлечением спасателей водолазов», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Другой вызов спасатели приняли в 14:30, когда парень 2001 года рождения повредил голову во время купания в карьере «Горский», в Кировском районе Новосибирска.


«Прыгали со скалы в воду, [парень] недолетел и травмировал голову. Оказали первую медицинскую помощь и передали скорой помощи. Так как район наиболее травмоопасный, туда ежедневно направляются матросы-спасатели», — прокомментировал Дмитрий Фокин. 


На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.

Прочтений: 1926
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено