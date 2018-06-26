В Новосибирске после ночной грозы массово перестали работать светофоры
Утром 26 июня в разных частях Новосибирска перестали работать светофоры.
Очевидцы на картах Яндекса отметили несколько неработающих светофоров: на улице Кирова, площади Трубникова и улице Ипподромской.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что светофоры, которые отмечены на картах Яндекса, отключились из-за погодных условий.
«Много аварийных отключений: Дуси Ковальчук и магазин "Север", Дуси Ковальчук и улица Переездная — там обрыв линии связи из-за упавшего дерева. На перекрёстке Ипподромской и Гоголя на светофоре режим жёлтого мигания, то есть тоже аварийное отключение. Также режим жёлтого мигания на перекрёстке Кирова и Гурьевской, также на Нарымской и Железнодородной. <…> Заявки начали поступать после шквалистого ветра и обильного дождя. Если жители города заметят ещё какие-то нерабочие светофоры, то они могут сообщить в нашу службу», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.
В СМЭУ также отметили, что специалисты учреждения уже заняты ремонтом неработающих светофоров.
Днём 25 июня на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора отключились светофоры: собралась глухая пробка.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой
Скриншот yandex.ru/maps