В Новосибирске после ночной грозы массово перестали работать светофоры

Погода испортила работу светофоров в Новосибирске
Погода испортила работу светофоров в Новосибирске

Утром 26 июня в разных частях Новосибирска перестали работать светофоры.


Очевидцы на картах Яндекса отметили несколько неработающих светофоров: на улице Кирова, площади Трубникова и улице Ипподромской.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении корреспонденту НГС сообщили, что светофоры, которые отмечены на картах Яндекса, отключились из-за погодных условий. 


«Много аварийных отключений: Дуси Ковальчук и магазин "Север", Дуси Ковальчук и улица Переездная — там обрыв линии связи из-за упавшего дерева. На перекрёстке Ипподромской и Гоголя на светофоре режим жёлтого мигания, то есть тоже аварийное отключение. Также режим жёлтого мигания на перекрёстке Кирова и Гурьевской, также на Нарымской и Железнодородной. <…> Заявки начали поступать после шквалистого ветра и обильного дождя. Если жители города заметят ещё какие-то нерабочие светофоры, то они могут сообщить в нашу службу», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.


В СМЭУ также отметили, что специалисты учреждения уже заняты ремонтом неработающих светофоров.


Светофоры отключились в разных частях города
Светофоры отключились в разных частях города


Днём 25 июня на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора отключились светофоры: собралась глухая пробка.

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