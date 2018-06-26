Сломанное ветром дерево придавило машину на Гоголя

Дерево упало во дворе дома № 3 на улице Гоголя

Ночью 26 июня после сильной грозы в Новосибирске в Центральном районе на припаркованный автомобиль упало дерево.







Инцидент случился во дворах недалеко от остановки «Метро Красный проспект» на улице Гоголя — после ливня повалило одно дерево.





«Этой ночью во дворе дерево сломалось и упало на машину. Вроде всё цело», — передал корреспонденту НГС читатель, который прислал в редакцию фото случившегося.





Похожая ситуация сложилась и в Ленинском районе. Так, у дома № 27 на улице Ударной, упавшее дерево покорёжило сразу несколько автомобилей.





Дерево упало на несколько припаркованных автомобилей





«Ночью ураган свалил дерево на машину. Стоящая рядом "Газель" тоже пострадала. Мы не слышали как дерево падало. Наверное это было около 2:00, когда гроза была и ветер», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Максим.







Местные жители не слышали, как падало дерево





Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой, а вспышки молний и гром разбудили многих горожан.







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