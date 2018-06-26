Сломанное ветром дерево придавило машину на Гоголя
Ночью 26 июня после сильной грозы в Новосибирске в Центральном районе на припаркованный автомобиль упало дерево.
Инцидент случился во дворах недалеко от остановки «Метро Красный проспект» на улице Гоголя — после ливня повалило одно дерево.
«Этой ночью во дворе дерево сломалось и упало на машину. Вроде всё цело», — передал корреспонденту НГС читатель, который прислал в редакцию фото случившегося.
Похожая ситуация сложилась и в Ленинском районе. Так, у дома № 27 на улице Ударной, упавшее дерево покорёжило сразу несколько автомобилей.
«Ночью ураган свалил дерево на машину. Стоящая рядом "Газель" тоже пострадала. Мы не слышали как дерево падало. Наверное это было около 2:00, когда гроза была и ветер», — рассказал корреспонденту НГС автор фотографий Максим.
Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой, а вспышки молний и гром разбудили многих горожан.
Если вы стали очевидцами последствий разбушевавшейся ночью непогоды, присылайте фото и видео с места происшествия через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Александр Сильченко
Фото Валерия Иванова (1), предоставлено читателем НГС (2, 3)