Депутаты Госдумы предложили убрать из УК срок за репост

За репост могут перестать сажать

Депутаты ГД Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли два законопроекта, в которых предлагается изменить изменений в статью 282 УК РФ. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.







Сегодня часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы «за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета». По мнению депутатов, статья в нынешнем её виде не дает понимания, какие именно действия ведут за собой возбуждение ненависти или вражды.







Одновременно авторы законопроекта предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью "Пропаганда ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства". Эта статья предполагает наказывать штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток, если такие действия были совершены с использованием СМИ или интернета.







Депутаты намерены добиться «установления справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением». Если поправки будут приняты, то нельзя будет устанавливать уголовную ответственность за репосты новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах глобальной сети.





В Новосибирске же с помощью глобальной сети пользователи продают старинные и редкие монеты.