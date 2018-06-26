Гроза, ливень и сильный ветер разбудили новосибирцев (фото и видео молний)
Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой.
Ранее, днём 25 июня, ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщало, что ночью 26 июня в Новосибирске и Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с.
Новосибирцы снимали фото и видео грозы и размещали в соцсетях.
Редакция НГС предлагает всем, кто снимал фото и видео во время грозы, присылать их в наши группы в соцсетях.
Недавно НГС также сообщал об урагане, который обрушился на Барабинск, а вчера синоптики в своих прогнозах рассказали, что в ближайшие дни новосибирцев ждёт жаркая и ветренная погода.
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Валерий Иванов
Фото Юлии Шипициной (1) , Ольги Бурлаковой (2), Елены Михайловой (3) читателя НГС (4), видео Дениса Соболева (5) и Юлии Шипициной (6)