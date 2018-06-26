Гроза, ливень и сильный ветер разбудили новосибирцев (фото и видео молний)

Редакция НГС предлагает всем, кто снимал фото и видео во время грозы, присылать их в наши группы в соцсетях.

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Валерий Иванов

Фото Юлии Шипициной (1) , Ольги Бурлаковой (2), Елены Михайловой (3) читателя НГС (4), видео Дениса Соболева (5) и Юлии Шипициной (6)

