Гроза, ливень и сильный ветер разбудили новосибирцев (фото и видео молний)

Сильная гроза в Новосибирске
Сильная гроза в Новосибирске

Ночью 26 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень с грозой. 


Ранее, днём 25 июня, ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщало, что ночью 26 июня в Новосибирске и Новосибирской области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 м/с.



Очень красивое фото сегодняшней грозы
Очень красивое фото сегодняшней грозы



В небе Новосибирска - парад молний
В небе Новосибирска - парад молний




Небо Новосибирска осветили молнии всех цветов
Небо Новосибирска осветили молнии всех цветов




Новосибирцы снимали фото и видео грозы и размещали в соцсетях.

Немного лета)

Публикация от Денис Соболев (@sobolev.ru)







Редакция НГС предлагает всем, кто снимал фото и видео во время грозы, присылать их в наши группы в соцсетях.


Недавно НГС также сообщал об урагане, который обрушился на Барабинск, а вчера синоптики в своих прогнозах рассказали, что в ближайшие дни новосибирцев ждёт жаркая и ветренная погода.




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