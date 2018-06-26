Улицу в Бердске затопило нечистотами (видео)

Река нечистот течёт по Бердску
Река нечистот течёт по Бердску

Сегодня днём на Первомайской улице в Бердске произошёл прорыв канализационного коллектора. Об этом сообщил читатель НГС Павел Казанцев. Свидетель коммунальной аварии рассказал, что в зоне затопления оказалось около 50 домов.


«Нечистоты рекой стекают по соседним переулкам, а коммунальные службы к устранению аварии так и не приступили», - написал Казанцев в своём сообщении.


Корреспондент НГС написал запрос в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Бердска с просьбой прокомментировать ситуацию и назвать сроки устранения неисправности.






В начале июня НГС также писал о коммунальной аварии, произошедшей в центре Новосибирска.

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