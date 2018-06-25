Все равно они лучшие: как сибиряки отреагировали на проигрыш нашей сборной (фоторепортаж)
Не менее трёх тысяч новосибирцев собрались сегодня в фан-зоне на Михайловской набережной, чтобы посмотреть третью трансляцию матча Россия — Уругвай чемпионата мира по футболу.
К третьему матчу нашей сборной многие сибирские болельщики подготовились основательно.
В первых матчах Россия уверенно победила. Сегодня все болельщики ждали победы над Уругваем. Но, увы, не получилось.
«Россия, вперёд!» — скандировали сибирские болельщики.
Многие болельщики были отлично экипированы: шапки, флаги, плакаты и прочая атрибутика.
Представительниц прекрасного пола в фан-зоне сегодня было не меньше, чем мужчин.
Акинфеев великолепен: в прыжке он рукой вытащил из-под перекладины очередной отличный дальний удар Родригеса. И сибирячки это оценили!
Исход матча был фактически предрешен на 37-й минуте: за вторую желтую карточку поле покинул Игорь Смольников.
2:0 — с таким счётом ушли футболисты на перерыв. Надежда у сибиряков ещё оставалась.
Но, увы, забитый третий гол во втором тайме не оставил никаких надежд на благополучный исход этого матча.
Расстроенные болельщики покидают фан-зону с надеждой, что победы российской сборной ещё впереди. «Россия, вперёд!» — скандировали сибирские болельщики, несмотря на поражение от уругвайцев.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова
Видео Валерия Иванова