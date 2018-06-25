Все равно они лучшие: как сибиряки отреагировали на проигрыш нашей сборной (фоторепортаж)

По оценкам сотрудников полиции, поболеть пришли не менее 3000 новосибирцев





Не менее трёх тысяч новосибирцев собрались сегодня в фан-зоне на Михайловской набережной, чтобы посмотреть третью трансляцию матча Россия — Уругвай чемпионата мира по футболу.





Российский триколор сегодня был везде





К третьему матчу нашей сборной многие сибирские болельщики подготовились основательно.







Так реагировали сибиряки, когда российские футболисты упускали возможности у ворот Уругвая





В первых матчах Россия уверенно победила. Сегодня все болельщики ждали победы над Уругваем. Но, увы, не получилось.







Фотосессия в фан-зоне перед началом игры





«Россия, вперёд!» — скандировали сибирские болельщики.







Болельщики ждут победы от своих любимцев





Многие болельщики были отлично экипированы: шапки, флаги, плакаты и прочая атрибутика.





Болельщицы перед началом третьего матча





Представительниц прекрасного пола в фан-зоне сегодня было не меньше, чем мужчин.





«Какой удар!» — делятся впечатлениями девушки





Акинфеев великолепен: в прыжке он рукой вытащил из-под перекладины очередной отличный дальний удар Родригеса. И сибирячки это оценили!





Новосибирцы следят за очередной атакой сборной России





Исход матча был фактически предрешен на 37-й минуте: за вторую желтую карточку поле покинул Игорь Смольников.





Заканичвается 1-й тайм





2:0 — с таким счётом ушли футболисты на перерыв. Надежда у сибиряков ещё оставалась.





Сегодня победить не получилось





Но, увы, забитый третий гол во втором тайме не оставил никаких надежд на благополучный исход этого матча.





Болельщики уходят в надежде на будущие победы





Расстроенные болельщики покидают фан-зону с надеждой, что победы российской сборной ещё впереди. «Россия, вперёд!» — скандировали сибирские болельщики, несмотря на поражение от уругвайцев.



