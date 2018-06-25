Все равно они лучшие: как сибиряки отреагировали на проигрыш нашей сборной (фоторепортаж)

По оценкам сотрудников полиции, поболеть пришли не менее 3000 новосибирцев
По оценкам сотрудников полиции, поболеть пришли не менее 3000 новосибирцев


Не менее трёх тысяч новосибирцев собрались сегодня в фан-зоне на Михайловской набережной, чтобы посмотреть третью трансляцию матча Россия — Уругвай чемпионата мира по футболу.


Российский триколор сегодня был везде
Российский триколор сегодня был везде


К третьему матчу нашей сборной многие сибирские болельщики подготовились основательно.


Так реагировали сибиряки, когда российские футболисты упускали возможности у ворот Уругвая
Так реагировали сибиряки, когда российские футболисты упускали возможности у ворот Уругвая


В первых матчах Россия уверенно победила. Сегодня все болельщики ждали победы над Уругваем. Но, увы, не получилось.


Фотосессия в фан-зоне перед началом игры 
Фотосессия в фан-зоне перед началом игры 


«Россия, вперёд!» — скандировали сибирские болельщики.


Болельщики ждут победы от своих любимцев
Болельщики ждут победы от своих любимцев


Многие болельщики были отлично экипированы: шапки, флаги, плакаты и прочая атрибутика.


Болельщицы перед началом третьего матча
Болельщицы перед началом третьего матча


Представительниц прекрасного пола в фан-зоне сегодня было не меньше, чем мужчин.


«Какой удар!» — делятся впечатлениями девушки
«Какой удар!» — делятся впечатлениями девушки


Акинфеев великолепен: в прыжке он рукой вытащил из-под перекладины очередной отличный дальний удар Родригеса. И сибирячки это оценили!


Новосибирцы следят за очередной атакой сборной России
Новосибирцы следят за очередной атакой сборной России


Исход матча был фактически предрешен на 37-й минуте: за вторую желтую карточку поле покинул Игорь Смольников. 


Заканичвается 1-й тайм
Заканичвается 1-й тайм


2:0 — с таким счётом ушли футболисты на перерыв. Надежда у сибиряков ещё оставалась.


Сегодня победить не получилось
Сегодня победить не получилось


Но, увы, забитый третий гол во втором тайме не оставил никаких надежд на благополучный исход этого матча.


Болельщики уходят в надежде на будущие победы
Болельщики уходят в надежде на будущие победы


Расстроенные болельщики покидают фан-зону с надеждой, что победы российской сборной ещё впереди. «Россия, вперёд!» — скандировали сибирские болельщики, несмотря на поражение от уругвайцев.


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