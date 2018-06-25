На набережной собрались тысячи новосибирцев, чтобы посмотреть матч Россия — Уругвай

В предыдущие два матча Россия побеждала своих соперников — сборную Саудовской Аравии и Египта

На Михайловской набережной собрались тысячи новосибирцев, чтобы посмотреть третью трансляцию матча, в котором играют Россия и Уругвай. Начало в 21:00 по местному времени.







В первом своём матче чемпионата мира по футболу 2018 года 14 июня сборная России играла против сборной Саудовской Аравии и победила со счётом 5:0. 20 июня команда России победила команду Египта со счётом 3:1.





Эти игры транслировались на Михайловской набережной и собирали много болельщиков — в начале июня департамент физической культуры и спорта Новосибирской области получил официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу.







Сегодня власти Новосибирской области решили продлить показ трансляций мундиаля: на набережной можно будет посмотреть матч 1/8 финала, в которую попала сборная России. Пока неизвестна точная дата: всё будет зависеть от результатов сегодняшнего матча — если Россия займёт первое место в группе, то следующая игра будет происходить с 30 июня на 1 июля в 1:00, если займёт второе место, то 1 июля в 21:00.







14 июня НГС вёл онлайн-трансляцию с первого матча с участием сборной России, показанного новосибирцам на Михайловской набережной.

