Подождёте: популярный автобус с площади Калинина решили продлить и сделать медленнее

Если маршрут продлят до парка, то интервал в час пик увеличится на 9 минут
Если маршрут продлят до парка, то интервал в час пик увеличится на 9 минут

Центр управления городским автоэлектротранспортом при мэрии Новосибирска объявил опрос, чтобы узнать мнение жителей о продлении маршрута автобуса № 53.


Автобус идёт от посёлка Гвардейский до площади Калинина, его хотят продлить до Заельцовского парка. Маршрут предложил продлить перевозчик.


«На основании данного предложения и обращений жителей посёлка Пашино вышеуказанный маршрут от площади Калинина будет следовать по улицам Дуси Ковальчук, Сухарная до ПКиО "Заельцовский"», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.


Отмечается, что на маршруте сохранится число автобусов — их четыре, а интервал движения в час пик увеличится до 30 минут.


Сейчас, согласно расписанию ЦУГАЭТ, в промежуток с 6:00 до 19:00 интервал составляет 21 минуту. После 19:00 в сторону посёлка автобусы ходят каждые 1 час 22 минуты, а в сторону площади Калинина каждые 19 минут.


Красным цветом показан участок, который предлагается добавить в маршрут 
Красным цветом показан участок, который предлагается добавить в маршрут 


В мае Центр управления городским автоэлектротранспортом объявлял опрос по поводу возможного изменения схемы движения автобуса № 35предполагалось, что новый маршрут исключил бы путь до Плющихинского жилмассива.

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