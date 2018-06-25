Подождёте: популярный автобус с площади Калинина решили продлить и сделать медленнее
Центр управления городским автоэлектротранспортом при мэрии Новосибирска объявил опрос, чтобы узнать мнение жителей о продлении маршрута автобуса
Автобус идёт от посёлка Гвардейский до площади Калинина, его хотят продлить до Заельцовского парка. Маршрут предложил продлить перевозчик.
«На основании данного предложения и обращений жителей посёлка Пашино вышеуказанный маршрут от площади Калинина будет следовать по улицам Дуси Ковальчук, Сухарная до ПКиО "Заельцовский"», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.
Отмечается, что на маршруте сохранится число автобусов — их четыре, а интервал движения в час пик увеличится до 30 минут.
Сейчас, согласно расписанию ЦУГАЭТ, в промежуток с 6:00 до 19:00 интервал составляет 21 минуту. После 19:00 в сторону посёлка автобусы ходят каждые 1 час 22 минуты, а в сторону площади Калинина каждые 19 минут.
В мае Центр управления городским автоэлектротранспортом объявлял опрос по поводу возможного изменения схемы движения автобуса
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Елена Громкова
Фото Константина Пономарёва
Фрагмент справочника 2ГИС