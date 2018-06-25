Подождёте: популярный автобус с площади Калинина решили продлить и сделать медленнее

Если маршрут продлят до парка, то интервал в час пик увеличится на 9 минут

Центр управления городским автоэлектротранспортом при мэрии Новосибирска объявил опрос, чтобы узнать мнение жителей о продлении маршрута автобуса № 53 .







Автобус идёт от посёлка Гвардейский до площади Калинина, его хотят продлить до Заельцовского парка. Маршрут предложил продлить перевозчик.





«На основании данного предложения и обращений жителей посёлка Пашино вышеуказанный маршрут от площади Калинина будет следовать по улицам Дуси Ковальчук, Сухарная до ПКиО "Заельцовский"», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.





Отмечается, что на маршруте сохранится число автобусов — их четыре, а интервал движения в час пик увеличится до 30 минут.





Сейчас, согласно расписанию ЦУГАЭТ, в промежуток с 6:00 до 19:00 интервал составляет 21 минуту. После 19:00 в сторону посёлка автобусы ходят каждые 1 час 22 минуты, а в сторону площади Калинина каждые 19 минут.





Красным цветом показан участок, который предлагается добавить в маршрут



