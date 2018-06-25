Новосибирцы продали на аукционе три бракованные 25-рублёвые монеты за 1500 евро

Бракованные монеты серии, посвящённой чемпионату мира, проданы за 130 тысяч рублей

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supplies Corp. продала на европейском онлайн-аукционе три бракованные монеты номиналом 25 рублей каждая, посвящённые чемпионату мира по футболу, за 1500 евро — монеты отчеканены на заготовках 10-рублёвых монет. С 17-процентной аукционной комиссией сумма продажи составила почти 130 тысяч рублей.







Самым дорогим лотом оказалась редкая золотая монета — 2 рубля 1721 года Петра I, которая с аукционной комиссией обошлась покупателю почти в 1,5 миллиона рублей.







Уникальные золотые 2 рубля Петра I проданы почти за 1,5 миллиона рублей





«В этот раз очень много было российских [дореволюционных] монет — больше тысячи. Мы стали лидерами продаж монет России. Больше нас российских монет никто не продаёт в мире. Мы за прошлый сезон продали в Европе больше 5000 российских предметов: монет, банкнот и других лотов», — рассказал корреспонденту НГС руководитель нумизматической компании Станислав Кац.







На одном из прошлых аукционов самым интересным лотом среди монет российского дореволюционного периода оказался серебряный рубль 1755 года Елизаветы I, который был продан за 5200 евро плюс комиссионный сбор.