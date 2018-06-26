Как в кино: семь неожиданных поворотов ЧМ-2018 в стоп-кадрах из известных фильмов
Истории футбольного чемпионата — пожалуй, то лучшее, что будет жить после того, как он закончится. И некоторые из них, кажется, просто идеально подходят к кадрам из известных фильмов.
Автор коллажей: Дмитрий Гадышев Использованы кадры из фильмов «Сияние»/ Warner Bros., «Рассвет мертвецов»/Strike Entertainment, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»/киностудия «Мосфильм», «Неуловимые мстители»/киностудия «Мосфильм», «Властелин колец: Возвращение короля»/New Line Cinema, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»/киностудия «Мосфильм»