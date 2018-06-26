Как в кино: семь неожиданных поворотов ЧМ-2018 в стоп-кадрах из известных фильмов


ЧМ-2018 в России богат на необычные истории
ЧМ-2018 в России богат на необычные истории


Истории футбольного чемпионата — пожалуй, то лучшее, что будет жить после того, как он закончится. И некоторые из них, кажется, просто идеально подходят к кадрам из известных фильмов.


Погода «порадовала» болельщиков из жарких стран: уругвайцы, египтяне, перуанцы и другие оценили холодные ветра и мощные дожди. Кадр из фильма «Сияние» отлично иллюстрирует это
Погода «порадовала» болельщиков из жарких стран: уругвайцы, египтяне, перуанцы и другие оценили холодные ветра и мощные дожди. Кадр из фильма «Сияние» отлично иллюстрирует это


Но что такое холодная погода, когда на поле жаркая игра? Вот типичное лицо россиянина наутро после схватки Россия — Египет
Но что такое холодная погода, когда на поле жаркая игра? Вот типичное лицо россиянина наутро после схватки Россия — Египет


Уругваю сегодня тоже будет непросто — наши футболисты отступать не намерены
Уругваю сегодня тоже будет непросто — наши футболисты отступать не намерены


Так мог бы выглядеть киношный Жерар Пике, который во время игры с Ираном поднял с поля птичку и помог ей отправиться в полёт
Так мог бы выглядеть киношный Жерар Пике, который во время игры с Ираном поднял с поля птичку и помог ей отправиться в полёт


Аргентинцы, которые перепутали Нижний Новгород с Великим и не попали на матч, могут стать кармическими братьями швейцарцев, которые приехали в Ростов-на-Дону и искали гостиницу, расположенную в другом Ростове
Аргентинцы, которые перепутали Нижний Новгород с Великим и не попали на матч, могут стать кармическими братьями швейцарцев, которые приехали в Ростов-на-Дону и искали гостиницу, расположенную в другом Ростове


Любимый мем уральских рестораторов: как невзрачный бар стал штаб-квартирой болельщиков всех стран в Екатеринбурге
Любимый мем уральских рестораторов: как невзрачный бар стал штаб-квартирой болельщиков всех стран в Екатеринбурге


Ну и последнее, долгожданное: мы уже в плей-офф и надеемся, что пройдём ещё дальше!
Ну и последнее, долгожданное: мы уже в плей-офф и надеемся, что пройдём ещё дальше!
Прочтений: 172
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено