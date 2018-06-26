Как в кино: семь неожиданных поворотов ЧМ-2018 в стоп-кадрах из известных фильмов





ЧМ-2018 в России богат на необычные истории





Истории футбольного чемпионата — пожалуй, то лучшее, что будет жить после того, как он закончится. И некоторые из них, кажется, просто идеально подходят к кадрам из известных фильмов.





Погода «порадовала» болельщиков из жарких стран: уругвайцы, египтяне, перуанцы и другие оценили холодные ветра и мощные дожди. Кадр из фильма «Сияние» отлично иллюстрирует это





Но что такое холодная погода, когда на поле жаркая игра? Вот типичное лицо россиянина наутро после схватки Россия — Египет





Уругваю сегодня тоже будет непросто — наши футболисты отступать не намерены





Так мог бы выглядеть киношный Жерар Пике, который во время игры с Ираном поднял с поля птичку и помог ей отправиться в полёт





Аргентинцы, которые перепутали Нижний Новгород с Великим и не попали на матч, могут стать кармическими братьями швейцарцев, которые приехали в Ростов-на-Дону и искали гостиницу, расположенную в другом Ростове





Любимый мем уральских рестораторов: как невзрачный бар стал штаб-квартирой болельщиков всех стран в Екатеринбурге



