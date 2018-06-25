Олег Жуковский построит гигантский ковчег, чтобы спасти от апокалипсиса зрителей фестиваля на Алтае

С 19 по 21 июля в Чемальском районе Горного Алтая пройдёт VIII музыкальный фестиваль «ВОТЭТНО!». В этом году организаторы предлагают участникам совместно превратить главную сцену в огромный деревянный ковчег. Руководить процессом будет известный режиссёр, руководитель театра La Pushkin Олег Жуковский.







Главную сцену в этом году превратят в часть ковчега





«Мы договорились в этом году с Олегом Жуковским, что он у нас участвует. Пока это идея архитектурных каких-то инсталляций <...> с оформлением, со светом, с игрой, — рассказал НГС организатор фестиваля Юрий Романов. — Мы сделаем этно-ковчег. Это будет совместное творчество: в течение трёх дней мы будем собирать корабль. А по окончании фестиваля символически отправимся в путешествие».







В этом году на фестивале будет не больше 500 участников





По его словам, идея этно-ковчега состоит в том, что гости «возьмут с собой» самые лучшие качества и самые достойные предметы. «В нашей стране и вообще в мире идёт перестройка, смена старой формации. Мои друзья, которые занимаются такими вещами, говорят: апокалипсис уже происходит, — считает Романов. — Поэтому всё, что было когда-то сказано по поводу цифровых вещей и всех остальных, — оно уже здесь и сейчас».







На фестивале выступят более пятидесяти исполнителей из Новосибирска, Томска, Барнаула, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Билет на три дня фестиваля стоит 6000 рублей, на один — 2000 рублей, но есть и скидки, о которых можно узнать на сайте проекта. К примеру, тем, кто пришлёт свои воспоминания о прошлых фестивалях, организаторы обещают продать билет за полцены.





О том, на какие ещё интересные фестивали можно съездить из Новосибирска этим летом, читайте в подборке НГС.