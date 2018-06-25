Десятки человек вышли с тазиками протестовать против отключения горячей воды

Жители Краснообска 20 дней живут без горячей воды
Жители Краснообска 20 дней живут без горячей воды

Жители Краснообска Новосибирской области пришли с тазами к зданию администрации посёлка, чтобы выразить протест против отключения горячей воды — в их домах её нет уже три недели из-за долгов котельной.


«Мы уже фактически двадцать дней без воды. Чуть не попали в инфекционную больницу, всё обошлось, но там меня тоже предупредили: берите чайник, нет горячей воды», — рассказал житель Краснообска Александр, который предложил соседям идею собраться с тазиками.


В акции приняли участие около 50 человек. 


Воды в домах нет три недели из-за долгов котельной
Воды в домах нет три недели из-за долгов котельной


О том, что горячей воды в домах Краснообска не будет предположительно до конца лета, жители узнали из объявлений, которые расклеили на подъездах в начале июня. 

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