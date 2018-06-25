Десятки человек вышли с тазиками протестовать против отключения горячей воды
Жители Краснообска Новосибирской области пришли с тазами к зданию администрации посёлка, чтобы выразить протест против отключения горячей воды — в их домах её нет уже три недели из-за долгов котельной.
«Мы уже фактически двадцать дней без воды. Чуть не попали в инфекционную больницу, всё обошлось, но там меня тоже предупредили: берите чайник, нет горячей воды», — рассказал житель Краснообска Александр, который предложил соседям идею собраться с тазиками.
В акции приняли участие около 50 человек.
О том, что горячей воды в домах Краснообска не будет предположительно до конца лета, жители узнали из объявлений, которые расклеили на подъездах в начале июня.
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Анна Богданова
Фото предоставлены Александром Олеговичем