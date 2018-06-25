«Мы в отчаянии»: пляжники разобрали забор конного клуба на дрова для костра — он стоил тысячи
В выходные отдыхающие новосибирцы сожгли забор конного клуба «У моря Обского» рядом с пляжем «Бумеранг» в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС — брусья для площадки, где дети занимаются конным спортом, администрация клуба заказывала у мастеров.
Конный клуб «У моря Обского» стал жертвой вандализма в ночь на субботу, 23 июня, а утром на следующий день администрация обнаружила, что с площадки исчезли специальные бортики и ограждения, часть из них была выкрашена в белый цвет.
«Это было ночью сделано, потому что мы уходили с работы около 11 вечера — всё было хорошо, в порядке. И всю ночь они жгли — сожгли огромное количество, что и говорить.
Представьте, там больше десяти заборов трёхметровых. Кто [украл] — не знаем, молодые, видимо, люди — то ли это местные жители, то ли это приезжие, ничего не могу сказать, там у нас нет камер. Что делать, мы не знаем, мы в отчаянии»,
— рассказала корреспонденту НГС руководитель конного клуба Олеся Карячкина.
На пляже сотрудники клуба нашли огромное пепелище, в котором были остатки деревянного оборудования.
Администрация клуба оценила ущерб примерно в 10 тысяч рублей, но, как отметила Олеся Карячкина, кроме материальных вложений на установку бортиков потратили и моральные силы — забор делали в том числе на заказ у мастеров.
Руководитель «У моря Обского» добавила, что рядом с площадкой лежало сухое дерево и топляк, но вандалы предпочли взять бортики для лошадей. Сейчас конный клуб решает, обратиться ли из-за случившегося в полицию.
Ранее в Первомайском районе вандалы спилили высокую красивую ель — за информацию о них местные жители были готовы заплатить крупную сумму.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Мария Морсина
Фото предоставлены администрацией конного клуба «У моря Обского»