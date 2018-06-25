«Мы в отчаянии»: пляжники разобрали забор конного клуба на дрова для костра — он стоил тысячи

Так площадка конного клуба выглядела до нападения ночных вандалов
Так площадка конного клуба выглядела до нападения ночных вандалов

В выходные отдыхающие новосибирцы сожгли забор конного клуба «У моря Обского» рядом с пляжем «Бумеранг» в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС — брусья для площадки, где дети занимаются конным спортом, администрация клуба заказывала у мастеров.


Конный клуб «У моря Обского» стал жертвой вандализма в ночь на субботу, 23 июня, а утром на следующий день администрация обнаружила, что с площадки исчезли специальные бортики и ограждения, часть из них была выкрашена в белый цвет.


«Это было ночью сделано, потому что мы уходили с работы около 11 вечера — всё было хорошо, в порядке. И всю ночь они жгли — сожгли огромное количество, что и говорить. 


Представьте, там больше десяти заборов трёхметровых. Кто [украл] — не знаем, молодые, видимо, люди — то ли это местные жители, то ли это приезжие, ничего не могу сказать, там у нас нет камер. Что делать, мы не знаем, мы в отчаянии», 


— рассказала корреспонденту НГС руководитель конного клуба Олеся Карячкина.


Забор конного клуба нашли в пепелище огромного костра на пляже водохранилища
Забор конного клуба нашли в пепелище огромного костра на пляже водохранилища


На пляже сотрудники клуба нашли огромное пепелище, в котором были остатки деревянного оборудования.


Администрация клуба оценила ущерб примерно в 10 тысяч рублей, но, как отметила Олеся Карячкина, кроме материальных вложений на установку бортиков потратили и моральные силы — забор делали в том числе на заказ у мастеров.


Руководитель «У моря Обского» добавила, что рядом с площадкой лежало сухое дерево и топляк, но вандалы предпочли взять бортики для лошадей. Сейчас конный клуб решает, обратиться ли из-за случившегося в полицию.


Ранее в Первомайском районе вандалы спилили высокую красивую ель — за информацию о них местные жители были готовы заплатить крупную сумму.

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