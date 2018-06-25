Видео: на лапы коршунов с Обского моря надели чёрно-жёлтые кольца

В одном из гнёзд вместе со взрослыми птенцами оказался и молодой

Натуралисты-любители окольцевали птенцов коршуна, чтобы выяснить, куда улетают на зимовку из Новосибирска эти птицы. Об этом сообщил корреспонденту НГС участник экспедиции Дмитрий Штоль.







«Окольцовывали коршунов, которые живут в районе между обводным каналом и Обью, на Шлюзе. Они там селятся постоянно, видимо, потому, что там рядом рыба. Хотим узнать, куда они мигрируют. Примерно известно, что они то ли в Индию, то ли в Африку летают, но куда летают конкретно коршуны Западной Сибири, толком неизвестно», — рассказал натуралист-любитель, старший научный сотрудник Института ядерной физики Дмитрий Штоль.







Коршуны волновались, кружились в небе, но на людей не нападали





В этот раз удалось окольцевать 6 взрослых птенцов. Всего за все последние годы было окольцовано уже 37 коршунов. Но этого пока недостаточно для получения информации.











«На птице есть цветное кольцо с номером и адресом сайта, куда можно передать данные. Кольца во всех регионах разного цвета: у нас — чёрные с жёлтым кодом и надписями. Даже если не удастся прочитать номер, всё равно будет понятно, что птица окольцована в Новосибирской области, а фактически — на Шлюзе», — объяснил корреспонденту НГС Дмитрий Штоль.







Залезать натуралистам для окольцовывания приходилось на многометровые деревья





Натуралист заметил, что окольцовывают они птенцов уже достаточно подросших. Поэтому не опасаются, что родители их бросят, как бывает, когда человек трогает маленьких птенцов. Для проведения окольцовывания приходилось забираться на десятиметровые деревья. Коршуны, заметил Штоль, заметно волновались, но на людей не нападали, как это случилось 20 июня в парке «Городское начало».







В начале июня под Новосибирском натуралисты окольцевали 15 редких совят.