Шагнул на тот свет: сибиряк провалился в шахту лифта на 12-м этаже

Спасатели работали на месте происшествия с 19:21 до 21:00

Вечером 24 июня в Новосибирске в одном из домов на улице Декабристов мужчина упал в шахту лифта с 12-го этажа.







По информации Муниципальной аварийно-спасательной службы, мужчина упал в шахту лифта с 12-го этажа. Спасатели извлекли его тело и передали полиции, сообщают в МАСС.





«В следственном отделе по Октябрьскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту падения в шахту лифта 39-летнего мужчины», — рассказали корреспонденту НГС в следственном управлении СК РФ по НСО.





Источник сообщил НГС, что, когда двери лифта открылись, было темно, и погибший не заметил, что кабина не приехала.





В середине июня НГС рассказывал о том, что в Новосибирске завершился суд по делу о гибели женщины в шахте лифта. Погибшая также не заметила, что кабина не приехала — приговор вынесли директору организации, которой принадлежало здание.