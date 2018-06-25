Держим кулачки: сборная России играет в Самаре с Уругваем

Мы следим за событиями в режиме онлайн

Трансляция обновляется





В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» сборная России проводит матч с Уругваем. Эта игра — в центре внимания десятков тысяч болельщиков. В Самару съехались федеральные чиновники высшего уровня, ожидается прибытие Дмитрия Медведева и, поговаривают, Владимира Путина.





Команда Станислава Черчесова уже обеспечила себе выход в 1/8 финала впервые за 32 года выступлений сборной на мундиалях. Победа или ничья в матче с командой из Южной Америки позволит России занять первое место в группе А.





Мы следим за событиями вокруг этого матча и на «Самара Арене» в режиме онлайн.





Если в этот день вы тоже оказались в центре большого футбольного праздника, делитесь с нами своими фото, видеоматериалами. Направить их можно на редакционную почту tg@info63.ru или отправить в WattsАрр: 8 960 83215 74.





19:45

Большинство фанатов к стадиону добираются по «последней миле». Давайте посмотрим, что там происходит прямо сейчас в нашем стриме.

























19:43

Уругвайцы

















19:41

Официальные вещатели — на своих местах на поле

















19:36

Болельщики как могут спасаются от пекла.

















Спасительный тенечек









Очередь за напитками

























19:32





Сборная Уругвая приехала на «Самара Арену».





19:27





Болельщики подтягиваются на «Самара Арену».





Бизнесмен из Бийска в креативном головном уборе мегапопулярен. С ним все фотографируются.

















19:25





Сборная России прибыла на «Самара Арену»





19:23





В Самару помимо болельщиков Уругвая, съехались фанаты большого футбола со всей страны.







Из Омска, например, прибыла группа моржей. До Самары они добирались пять дней.







Посетят матч Россия— Уругвай бывший тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен и экс-нападающий самарского клуба чех Ян Коллер.







Бельгийский специалист Франк Веркаутерен (в центре) возглавлял «Крылья Советов» в 2014-2016 годах





Ян Коллер играл за волжских клуб в 2008-2009 годах





19:22





С приходом в российскую сборную нападающего Артема Дзюбы у нашей команды появился небольшая традиция — отдавать честь, которая судя по всему, теперь станет традицией или фирменным знаком российских футболистов.







Перед матчем Россия-Уругвай записали видео, на котором отдали честь Артему Дзюбе.







Болельщики «отдали честь» Артёму Дзюбе!

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Перед встречей с национальной командой Уругвая болельщики разных стран отдали честь Артеме Дзюбе, а также пожелали удачи не только форварду, но и остальным игрокам сборной!

🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/BvGewaHsdS — Сборная России (@TeamRussia) 25 июня 2018 г.





На этом мундиале Артем забил два гола: в поединке против Саудовской Аравии (сразу после выхода на замену) и в игре со сборной Египта.





19:21





Оракул ЧМ коза Забияка из самарского зоопарка предсказала победу сборной России.







Исход мачта между сборной Дании и Австралии, который состоялся в Самаре 21 июня https://63.ru/text/sport/62759291/, Забияка угадала. Игра закончилась со счетом 1:1.











19:20





Уругвайские болельщики, которые прилетели в город на Волге, уверены, что их команда даст настоящий бой россиянам:







— Без сомнения, Уругвай выиграет! У нас очень сильная команда! У нас есть Суарез. Завтрашней победой мы докажем, что Уругвай — это не только сильная футбольная сборная, но и сильная страна!







Сами же футболисты из Южной Америки в игре будут делать ставку на максимальную концентрацию и спокойствие.







Сборная Уругвая во время тренировки на «Самара Арене»





19:19





Посмотрите небольшое видеоинтервью решительно настроенного главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.











19:18





Сборные России и Уругвая набрали по шесть очков. Но показатель разницы мячей у россиян лучше 8:1 и 2:0 соответственно.





Орденоносец FIFA, главный тренер Уругвая Оскар Вашингтон Табарес





Уругвай еще ни разу не пропустил на ЧМ-2018, выиграв матчи против Египта и Саудовской Аравии с одинаковым счетом — 1:0. Главные козыри «небесно-голубых» — это тактическая грамотность и отличное взаимодействие между всеми линиями. Уругвай очень слаженно действует в защите, а форварды Луис Суарес и Эдинсон Кавани постоянно держат в напряжении оборону соперника. Для России это будет главный экзамен на групповом этапе.





19:17





Судейская бригада, которая будет работать на этой игре, из Сенегала. Главный арбитр — Маланга Дьедиу. Линейные рефери — Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба. Резервный судья – Бамлак Тессема (Эфиопия).







19:16





Вход на стадион открыли с 15:00 по местному времени.







В Самаре сегодня жара. Днем температура воздуха достигала 35 градусов выше ноля.







Областные власти и местное управление МЧС подготовили рекомендации о том, как вести себя в жару Главное — больше пить и носить головные уборы.







А болельщикам на «Самара Арене» будут раздавать воду у входов 1,2,3 и на «последней миле».





19:15





Шаттлы у железнодорожного вокзала. Отсюда до стадиона «Самара Арена» ехать примерно 50 минут

























19:15





Сборная России выехала на своем автобусе из отеля «Ренессанс». Транспорт сборной России сопровождает машина ГИБДД.









На время проезда команды по Ново-Садовой инспекторы ДПС временно приостановили движение.





Чуть ранее из отеля Lotte на Красноармейской выехала команда Уругвая.





А на стадионе в раздевалках уже все готово к приезду спортсменов.











