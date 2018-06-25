Ураган прошел стороной: синоптики заявили, что в Новосибирск идет 30-градусная жара

Ночами в городе температура поднимется до +18 градусов 
Ночами в городе температура поднимется до +18 градусов 

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: в городе будет ветрено и жарко.


«На ближайшие два дня в городе вероятность дождя с грозой велика. Местами будет небольшой дождь, гроза. Ветер южный 5–10 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Температуры высокие: в три ближайшие ночи температура будет +16…+18 градусов», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


По словам Виноградовой, 26 июня ночью температура в Новосибирске будет держаться на уровне +16...+18 градусов. Днём воздух прогреется до +26...+28 градусов.


«27-го числа температура воздуха будет от +27 до +29 градусов. А 28 июня — от +28 до +30 градусов. Температуры достаточно высокие», — рассказала Марина Виноградова.


Кроме того, синоптики сообщили, что урагана со шквалистым ветром в ближайшие дни в Новосибирской области не ожидается.


«В Барнауле было шквалистое усиление ветра, но там располагается высокий циклон. Новосибирская область не попадает под действие циклона, но местами могут быть шквалы ветра до 24 метров в секунду», — резюмировала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Вечером 22 июня на город Барабинск в Новосибирской области обрушился ураган, сопровождаемый дождём и грозами.

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