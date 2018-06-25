Назван район Новосибирска с самыми умными школьниками

Выпускные в школах Новосибирска прошли в выходные

В новосибирских школах подсчитали количество золотых медалистов — больше всего их в Центральном округе.





В завершившемся учебном году с золотой медалью школу окончили 744 человека из более чем 7,7 тысячи выпускников. В прошлом году их было больше — 827 выпускников.





«По количеству медалистов лидирует Центральный округ — 195 медалистов. В Ленинском районе медалью награждены 123 выпускника, в Калининском — 110, в Октябрьском — 89, в Кировском — 80, в Советском — 61, в Дзержинском — 55 выпускников и в Первомайском районе — 31 выпускник», — сообщили в пресс-центре мэрии.





В субботу в Новосибирске прошёл первый городской выпускной — им устроили вечеринку на Михайловской набережной.