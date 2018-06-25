Шоу маст гоу он: матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу тоже покажут на набережной

Исход вечерней игры с Уругваем решит, какое место в группе займёт Россия





Власти Новосибирской области решили продлить показ трансляций чемпионата мира по футболу.







На Михайловской набережной можно будет посмотреть матч 1/8 финала, в которую попала сборная России. Об этом решении сегодня, 25 июня, корреспонденту НГС сообщили в департаменте физической культуры и спорта НСО.





Но пока не определена дата трансляции.





«У нас до сегодняшнего вечера непонятно, когда сборная России будет играть следующий матч. Если займёт первое место [в группе], то они играют в ночь с 30-го на 1-е в час ночи, если займёт второе место, то они играют 1-го числа в 9 вечера», — отметили в департаменте.





Сегодня вечером на набережной можно будет посмотреть третий матч группового этапа, в котором сборная России встретится со сборной Уругвая. Начало трансляции в 21:00.





«Если сегодня мы проигрываем Уругваю, то мы занимаем второе место, при ином раскладе мы занимаем первое место», — пояснили в департаменте.







Первый матч новосибирцы смотрели 14 июня — Россия выиграла у Саудовской Аравии со счётом 5:0. За вторым матчем можно было наблюдать в ночь с 19 на 20 июня. Россия обыграла Египет со счётом 3:1.