Шоу маст гоу он: матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу тоже покажут на набережной
Власти Новосибирской области решили продлить показ трансляций чемпионата мира по футболу.
На Михайловской набережной можно будет посмотреть матч 1/8 финала, в которую попала сборная России. Об этом решении сегодня, 25 июня, корреспонденту НГС сообщили в департаменте физической культуры и спорта НСО.
Но пока не определена дата трансляции.
«У нас до сегодняшнего вечера непонятно, когда сборная России будет играть следующий матч. Если займёт первое место [в группе], то они играют в ночь с 30-го на 1-е в час ночи, если займёт второе место, то они играют 1-го числа в 9 вечера», — отметили в департаменте.
Сегодня вечером на набережной можно будет посмотреть третий матч группового этапа, в котором сборная России встретится со сборной Уругвая. Начало трансляции в 21:00.
«Если сегодня мы проигрываем Уругваю, то мы занимаем второе место, при ином раскладе мы занимаем первое место», — пояснили в департаменте.
Первый матч новосибирцы смотрели 14 июня — Россия выиграла у Саудовской Аравии со счётом 5:0. За вторым матчем можно было наблюдать в ночь с 19 на 20 июня. Россия обыграла Египет со счётом 3:1.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС