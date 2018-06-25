На Гусинобродском шоссе погасли светофоры: дорогу парализовала огромная пробка

Специалисты устанавливают причину сбоя

Днём 25 июня на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора на границе Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска отключились светофоры.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах в 12:14.





«К нам заявка поступила в 11:00. Сейчас наши специалисты на месте выясняют причины сбоя», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, на перекрёстке собрался серьёзный затор. Скорость движения автомобилей в потоке упала до 3 километров в час. Длина пробки по Гусинобродскому шоссе составляет 1 километр, а по улице Доватора — 820 метров.





Автомобили встали в серьёзную пробку





На прошлой неделе светофоры погасли на перекрёстке Плановой и Дуси Ковальчук — водители проезжали перекрёсток интуитивно.

