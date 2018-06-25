В ГУМе пробили дополнительный вход со стороны «Сан Сити»
В Новосибирске в торговом центре ГУМ начали делать новый вход — в здание можно будет попасть со стороны ТРК «Сан Сити».
Как пояснил НГС директор ГУМа Дмитрий Куклин, новый вход позволит попасть на первый этаж ГУМа напрямую с парковки. Кроме того, здесь же планируется пробить вход в цокольный этаж (сейчас туда можно попасть только через вход со стороны фасада).
«Мы хотели сделать торговый центр более доступным для посетителей. Кроме того, дополнительные входы необходимы с точки зрения соблюдения техники безопасности», — рассказал руководитель ТЦ.
Сооружение нового входа на первый этаж планируется завершить к началу следующей недели.
Сейчас уже сломали облицованное камнем ограждение и прорубили более широкий проход в стене, где установлены новые двери. Ранее рядом демонтировали большой павильон с шаурмой.
По данным 2ГИС, сейчас в ГУМе работает 79 разных организаций — от гипермаркета одежды и обуви до школы тайского бокса. Кроме ГУМа на площади Карла Маркса работает ещё семь торговых центров разного размера и концепций, самые крупные из которых — расположенные по соседству «Сан Сити» и «Калейдоскоп».
Новый вход этим летом появился и в Новосибирском зоопарке — в июне касса выходного дня заработала здесь и со стороны улицы Стасова.
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Стас Соколов
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