«Не знаем, чем это вызвано»: в Новосибирске поднимают цены на газ
В компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» объявили о росте цены на газ — согласно постановлению департамента по тарифам Новосибирской области, его стоимость поднимется уже с 1 июля.
Приказ департамента по тарифам был подписан 20 июня.
«Цены меняются исторически с первого июля по решению департамента по тарифам Новосибирской области. Чем вызвано повышение цен, мы не знаем. <…> Если округлять, то цена поднимется на
По информации компании, стоимость газа будет зависеть от наличия или отсутствия счётчиков в домах. Так, для абонентов, у которых есть счётчик, стоимость газа устанавливается на уровне 5,83 рубля за кубометр. Для тех, у кого счётчика нет, устанавливаются нормы, по которым стоимость газа составит 58,35 рубля на человека.
В компании также отметили, что в июле прошлого года кубометр газа стоил 5,66, что на 17 копеек меньше, чем в прошлом году.
В начале июня областные власти представили доклад о социально-экономическом развитии региона до 2021 года — власти подсчитали, когда у новосибирцев повысятся зарплаты и замедлится рост цен.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова