«Не знаем, чем это вызвано»: в Новосибирске поднимают цены на газ

В среднем стоимость на газ повысится на 3%
В среднем стоимость на газ повысится на 3%

В компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» объявили о росте цены на газ — согласно постановлению департамента по тарифам Новосибирской области, его стоимость поднимется уже с 1 июля.


Приказ департамента по тарифам был подписан 20 июня.


«Цены меняются исторически с первого июля по решению департамента по тарифам Новосибирской области. Чем вызвано повышение цен, мы не знаем. <…> Если округлять, то цена поднимется на 3%», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Новосибирск».


По информации компании, стоимость газа будет зависеть от наличия или отсутствия счётчиков в домах. Так, для абонентов, у которых есть счётчик, стоимость газа устанавливается на уровне 5,83 рубля за кубометр. Для тех, у кого счётчика нет, устанавливаются нормы, по которым стоимость газа составит 58,35 рубля на человека.


В компании также отметили, что в июле прошлого года кубометр газа стоил 5,66, что на 17 копеек меньше, чем в прошлом году.


В начале июня областные власти представили доклад о социально-экономическом развитии региона до 2021 года — власти подсчитали, когда у новосибирцев повысятся зарплаты и замедлится рост цен

Прочтений: 5234
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено