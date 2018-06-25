«Не знаем, чем это вызвано»: в Новосибирске поднимают цены на газ

В среднем стоимость на газ повысится на 3%

В компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» объявили о росте цены на газ — согласно постановлению департамента по тарифам Новосибирской области, его стоимость поднимется уже с 1 июля.







Приказ департамента по тарифам был подписан 20 июня.





«Цены меняются исторически с первого июля по решению департамента по тарифам Новосибирской области. Чем вызвано повышение цен, мы не знаем. <…> Если округлять, то цена поднимется на 3% », — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Новосибирск».





По информации компании, стоимость газа будет зависеть от наличия или отсутствия счётчиков в домах. Так, для абонентов, у которых есть счётчик, стоимость газа устанавливается на уровне 5,83 рубля за кубометр. Для тех, у кого счётчика нет, устанавливаются нормы, по которым стоимость газа составит 58,35 рубля на человека.





В компании также отметили, что в июле прошлого года кубометр газа стоил 5,66, что на 17 копеек меньше, чем в прошлом году.





В начале июня областные власти представили доклад о социально-экономическом развитии региона до 2021 года — власти подсчитали, когда у новосибирцев повысятся зарплаты и замедлится рост цен.

