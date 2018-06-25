Премьер Медведев доплатит новосибирцам из-за роста цен на бензин
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить компенсацию новосибирским сельхозпроизводителям из-за резкого роста цен на бензин.
«Премьер-министром принято решение о выделении средств из резервного фонда правительства на компенсацию потерь, дополнительных расходов, которые понесли сельхозпроизводители из-за резкого роста цен на горюче-смазочные материалы, — озвучил решение Медведева врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 25 июня. — Было дано поручение министру сельского хозяйства Российской Федерации в кратчайший срок разработать порядок, довести его до регионов. Порядок расчёта суммы этой компенсации для каждого субъекта Российской Федерации».
Размер компенсации пока не определён. «Поэтому, Евгений Михайлович, продолжаем работу с федеральным министерством для того, чтобы согласовать наши расчёты, наши позиции», — обратился Травников к Евгению Лещенко, который сейчас занимает должность и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области.
Также Травников сообщил, что на прошлой неделе доложил премьер-министру о возможном срыве сроков посевной из-за непогоды. Это может стать причиной неисполнения соглашений с федеральным министерством сельского хозяйства.
«Премьер-министром дано поручение федеральному министерству в отношении каждого региона рассмотреть вопрос о неприменении штрафных санкций в связи с чрезвычайной ситуацией по погодным условиям», — отметил врио губернатора.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% жителей России отметили, что за последнее время топливо значительно подорожало. 46% опрошенных считают главными виновниками повышения цен нефтяные компании.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС