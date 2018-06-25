Выпускники устроили репетицию выпускного вальса посреди улицы
Сегодня утром, 25 июня, ученики 11-го класса новосибирского лицея
«Больше всего я чувствую волнение, потому что мне кажется, что мы немного не готовы», — рассказала НГС одна из вальсирующих, выпускница 11А Яна.
Выпускные в учебных заведениях города начнутся уже сегодня, но у Яны он будет 27 июня — в этот день она также станцует вальс на площадке перед кинотеатром «Победа».
«Вручение аттестатов будет проходить именно в кинотеатре "Победа"», — пояснил выбор площадки для репетиции заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея
В этом году выпускные для девятых и одиннадцатых классов пройдут с 25 по 30 июня. О том, как проходил в этом году единый выпускной день, читайте в нашем специальном фоторепортаже.
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Елизавета Милованова
Фото Густаво Зырянова