Выпускники устроили репетицию выпускного вальса посреди улицы

Утренний вальс для прохожих показали выпускники лицея № 12
Утренний вальс для прохожих показали выпускники лицея № 12

Сегодня утром, 25 июня, ученики 11-го класса новосибирского лицея № 12 устроили репетицию выпускного вальса прямо на улице Ленина, на площадке около кинотеатра «Победа».


«Больше всего я чувствую волнение, потому что мне кажется, что мы немного не готовы», — рассказала НГС одна из вальсирующих, выпускница 11А Яна.


Выпускные в учебных заведениях города начнутся уже сегодня, но у Яны он будет 27 июня — в этот день она также станцует вальс на площадке перед кинотеатром «Победа».


«Вручение аттестатов будет проходить именно в кинотеатре "Победа"», — пояснил выбор площадки для репетиции заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 12 Сергей Штурбин.


В этом году выпускные для девятых и одиннадцатых классов пройдут с 25 по 30 июня. О том, как проходил в этом году единый выпускной день, читайте в нашем специальном фоторепортаже.

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