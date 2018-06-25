Выпускники устроили репетицию выпускного вальса посреди улицы

Утренний вальс для прохожих показали выпускники лицея № 12

Сегодня утром, 25 июня, ученики 11-го класса новосибирского лицея № 12 устроили репетицию выпускного вальса прямо на улице Ленина, на площадке около кинотеатра «Победа».







«Больше всего я чувствую волнение, потому что мне кажется, что мы немного не готовы», — рассказала НГС одна из вальсирующих, выпускница 11А Яна.







Выпускные в учебных заведениях города начнутся уже сегодня, но у Яны он будет 27 июня — в этот день она также станцует вальс на площадке перед кинотеатром «Победа».







«Вручение аттестатов будет проходить именно в кинотеатре "Победа"», — пояснил выбор площадки для репетиции заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея № 12 Сергей Штурбин.







В этом году выпускные для девятых и одиннадцатых классов пройдут с 25 по 30 июня. О том, как проходил в этом году единый выпускной день, читайте в нашем специальном фоторепортаже.