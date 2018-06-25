Праздник удался: День города отметили 600 тысяч новосибирцев
Вчера, 24 июня, в праздничных мероприятиях, посвящённых 125-летию Новосибирска, приняло участие 600 тысяч человек.
Об этом сообщил сегодня, 25 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельного оперативного совещания у врио губернатора НСО Андрея Травникова.
«24 июня на открытых площадках города Новосибирска проводились различные мероприятия в течение всего дня. По данным полиции, всего приняло участие
Накануне НГС весь день следил за праздником — подробности в нашем онлайн-репортаже. Также предлагаем вам посмотреть на вчерашний салют.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова