Праздник удался: День города отметили 600 тысяч новосибирцев

Праздник закончился салютами

Вчера, 24 июня, в праздничных мероприятиях, посвящённых 125-летию Новосибирска, приняло участие 600 тысяч человек.







Об этом сообщил сегодня, 25 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельного оперативного совещания у врио губернатора НСО Андрея Травникова.





«24 июня на открытых площадках города Новосибирска проводились различные мероприятия в течение всего дня. По данным полиции, всего приняло участие 599 150 новосибирцев. У нас, по нашим муниципальным данным, несколько больше 600 тысяч. Но мы подсчитывали и малые мероприятия, которые проходили во дворах, — сказал мэр. — Хочу выразить благодарность за поддержку правоохранительным органам. И внешний вид сотрудников полиции соответствовал празднику. Это имеет большое значение».





Накануне НГС весь день следил за праздником — подробности в нашем онлайн-репортаже. Также предлагаем вам посмотреть на вчерашний салют.