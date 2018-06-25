Праздник удался: День города отметили 600 тысяч новосибирцев

Праздник закончился салютами
Праздник закончился салютами

Вчера, 24 июня, в праздничных мероприятиях, посвящённых 125-летию Новосибирска, приняло участие 600 тысяч человек.


Об этом сообщил сегодня, 25 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельного оперативного совещания у врио губернатора НСО Андрея Травникова.


«24 июня на открытых площадках города Новосибирска проводились различные мероприятия в течение всего дня. По данным полиции, всего приняло участие 599 150 новосибирцев. У нас, по нашим муниципальным данным, несколько больше 600 тысяч. Но мы подсчитывали и малые мероприятия, которые проходили во дворах, — сказал мэр. — Хочу выразить благодарность за поддержку правоохранительным органам. И внешний вид сотрудников полиции соответствовал празднику. Это имеет большое значение».


Накануне НГС весь день следил за праздником — подробности в нашем онлайн-репортаже. Также предлагаем вам посмотреть на вчерашний салют.

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