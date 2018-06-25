Новосибирцев ждёт новый этап испытаний: горячей воды не будет на десятках улиц в 7 районах

Горячую воду начнут отключать 26 июня

В Новосибирске начинается второй этап гидравлических испытаний теплосетей — уже завтра начнётся отключение горячей воды в зоне действия ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4.







«С 26 июня специалисты филиала "Тепловые сети" новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании будут проводить испытания тепловых сетей на плотность и прочность в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5. Отключение горячей воды — с 26 июня по 9 июля (максимальный срок) <...> В зоне теплоснабжения от ТЭЦ-4 (второй этап). Отключение горячей воды — с 26 июня по 6 июля (максимальный срок)», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.







Так, в зоне действия ТЭЦ-5 от горячей воды отключат (с 26 июня по 9 июля):





— в Дзержинском районе: Айвазовского, Бориса Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Национальная, Ползунова, Селезнева, Толбухина, Трикотажная, Республиканская;

— в Железнодорожном районе: 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Дмитрия Шамшурина, Вокзальная магистраль;

— в Заельцовском районе: Линейная, от Нарымской и Плановой в сторону реки Оби, Кропоткина;

— в Октябрьском районе: Автогенная, Бориса Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммунстроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко, Восточный жилмассив, Ключ-Камышенское плато, Вилюйская, Выборная;

— в Центральном районе: Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе;

— в Первомайском районе: Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Заречная, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе;

— в Калининском районе: Кропоткина, Плехановский жилмассив.





В зоне действия ТЭЦ-4 от горячей воды отключат (с 26 июня по 6 июля):





В Калининском и Заельцовском районах:

— Аэропорт, Бардина, Кузьмы Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от площади Калинина до ул. Северной), Дмитрия Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская и Пулеметная.







Также в пресс-центре мэрии сообщили, что во время гидравлических испытаний возможны порывы трубопроводов и разрывы грунта. Кроме того, температура горячей воды в квартирах заметно снизится.





Ранее в компании СГК предупредили новосибирцев, что испытания теплосетей на прочностью могут вызвать порывы под ногами горожан — предупреждающие таблички развесили на улицах, где опасность выше всего.

