Спасатели предупредили новосибирцев о ядовитом растении

Заросли борщевика на одной из дач

Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) разместила в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами безопасности в период активности борщевика.







«Борщевик Сосновского может спровоцировать сильнейший ожог на коже. Это огромное растение (высотой до 2,5–3 м) с толстыми стеблями и крупными зонтиками из белых цветков. Обычно оно растёт по обочинам дорог, оград дачных участков, на лесных полянах и опушках», — говорится в тексте памятки.





По информации МАСС, опасность представляет сок борщевика, который содержит вещества, повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовым лучам. То есть, если на кожу попал сок растения, а потом этот участок кожи оказался под солнечными лучами, то случится ожог.





«Уже через несколько часов после попадания на кожу сока борщевика пораженная поверхность становится красной, горячей на ощупь, появляются волдыри. Но в первое время прикосновение к растению не даёт неприятных ощущений, и в этом особое коварство борщевика», — сообщают спасатели в памятке.





Памятка спасателей





Чтобы избежать ожогов от растения, спасатели настоятельно рекомендуют избегать густых зарослей борщевика. Однако если контакт с растением всё-таки случился, то нужно как можно скорее принять душ и смыть с тела опасный сок.





Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют сменить одежду, чтобы сок не просочился сквозь неё на кожу. «Пока вы все это не проделали, постарайтесь укрыться в тени», — рекомендуют спасатели.





Прокалывать волдыри, появившиеся на месте ожога категорически нельзя. Больное место рекомендуется смазать противоожоговым средством и наложить сверху стерильную повязку. Кроме того, спасатели рекомендуют принять обезболивающие и выпить таблетку от аллергии.





«Приложите к повреждённому месту холодный компресс: смочите в холодной воде марлевую салфетку или заверните в полотняную ткань кусочки льда. Если кожа сильно покраснела, но ещё не покрылась волдырями, смочите больное место водкой или разведённым спиртом, а затем наложите стерильную повязку», — говорится в памятке.





По возможности обратитесь за помощью к врачу: после ожога соком борщевика образуются коричневые пигментные пятна, которые могут не исчезать в течение года.





Новосибирцев поджидают на природе и другие опасности — например, в мае спасатели выпустили памятку с правилами безопасности в период активности клещей.

