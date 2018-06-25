17-летний новосибирец выиграл гонку по глине и песку в Германии
17-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров занял первое место в четвёртом этапе чемпионата Европы по автокроссу, который прошёл в эти выходные в немецком городе Куневальде.
«У нас победа в Германии. В честь Дня города! Следующий этап пройдёт уже в Чехии, в следующие выходные. В гонке участвовало 16 человек. В финале было 7 кругов, в отборах — по 5 кругов. Всего Тимофей за два дня сделал 5 заездов: три отбора, полуфинал и финал. Длина одного круга — 820 метров. На сегодняшний день Тимофей располагается на второй строчке в турнирной таблице. На сегодняшний день Тимофей учится в колледже Олимпийского резерва», — рассказал корреспонденту НГС отец гонщика Николай Овчаров.
В гонках Тимофей участвует в категории багги, который называют «грунтовой формулой» — это автомобиль, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощностью 140 лошадиных сил.
Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в 2016 году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото предоставлены Сергеем Курбатовым (1), предоставлено Николаем Овчаровым (2)