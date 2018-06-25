17-летний новосибирец выиграл гонку по глине и песку в Германии

Тимофей Овчаров после гонки в Чехии в 2017 году
Тимофей Овчаров после гонки в Чехии в 2017 году

17-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров занял первое место в четвёртом этапе чемпионата Европы по автокроссу, который прошёл в эти выходные в немецком городе Куневальде.


«У нас победа в Германии. В честь Дня города! Следующий этап пройдёт уже в Чехии, в следующие выходные. В гонке участвовало 16 человек. В финале было 7 кругов, в отборах — по 5 кругов. Всего Тимофей за два дня сделал 5 заездов: три отбора, полуфинал и финал. Длина одного круга — 820 метров. На сегодняшний день Тимофей располагается на второй строчке в турнирной таблице. На сегодняшний день Тимофей учится в колледже Олимпийского резерва», — рассказал корреспонденту НГС отец гонщика Николай Овчаров.


В гонках Тимофей участвует в категории багги, который называют «грунтовой формулой» — это автомобиль, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощностью 140 лошадиных сил. 


Тимофей на награждении сразу после финиша гонки
Тимофей на награждении сразу после финиша гонки


Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в 2016 году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.

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