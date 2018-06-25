Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов

Сегодня Новосибирск отметил своё 125-летие: праздник начался рано утром, в 8:30 с парада уборочной техники, и закончился почти в полночь фестивалем фейерверков. О том, как город праздновал свой юбилей, редакция НГС рассказывала в онлайн-репортаже. 15-й фестиваль фейерверков начался с опозданием почти в 15 минут — первые залпы прогремели над парком «Городское начало» только в 23.00. Мы выбрали 10 фото салюта, снятых с непривычного ракурса — над Южной площадью — которые сделал наш фотокорреспондент Александр Ощепков.


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


Канонада над рекой: над Новосибирском полчаса гремел салют из сотен залпов


И небольшой таймлапс:




А вам понравился салют в честь 125-летия города?

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