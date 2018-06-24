Новосибирец сделал предложение своей девушке со сцены на Михайловской набережной

В Новосибирске молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии во время празднования Дня города на Михайловской набережной.





Как пошутил ведущий, теперь вся толпа, которая была сегодня на набережной, придет к ним на свадьбу свидетелями.









Подробней о том, как отмечают юбилей Новосибирска, читайте и смотрите в нашем онлайн-репортаже.

