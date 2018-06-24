Зажигалки и фонари: новосибирцы светом проголосуют за короткометражки на фестивале уличного кино

«Короткометражки — это территория свободы», говорит представитель «Синемы»
«Короткометражки — это территория свободы», говорит представитель «Синемы»

Сегодня, 24 июня, с 19:00 до 21:00 кинотеатр «Синема» проводит в своём дворе конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино: новосибирцы посмотрят восемь новых российских короткометражек молодых режиссёров и проголосуют за понравившиеся светом фонарей, телефонов и зажигалок.


Такие конкурсные показы проходят каждое лето по всему миру. В этом году более миллиона человек из 1100 городов выйдут на набережные, площади, крыши домов и дворы, чтобы оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год, сообщили в пресс-службе «Синемы». Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят лучший фильм. В конце года победитель получит статуэтку, выплавленную из металла, принесённого организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.


«Короткометражное кино в России сегодня выполняет роль того самого независимого смелого творчества, которого нам так не хватает в нашем кинематографе. Короткометражки — это территория свободы. В противовес высокобюджетному полнометражному кино, которое в силу своих производственных затрат и финансовых вложений обречено быть идеологизированным и ангажированным, короткий метр стал прибежищем независимого творчества, где возможны смелые эксперименты с формой и содержанием и где обретается свобода художественного самовыражения. Нужно подчеркнуть, что на больших европейских кинофестивалях сохраняется неизменный интерес именно к российским короткометражным фильмам», — рассказала корреспонденту НГС куратор показов кинозала «Синема» Оксана Берилло.

В итоговой турнирной таблице будут засчитываться результаты тех площадок, на которых соберётся больше 300 зрителей.


В сентябре 2017 года кинотеатр «Синема» показал 30 дебютных фильмов разных жанров на молодёжном фестивале кино Russian Elementary Cinema [REC].

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