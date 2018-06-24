На ОбьГЭСе поставили знак, который показывает, где заканчивается родина

На знаке указаны крайние географические точки России
На знаке указаны крайние географические точки России

Ко Дню города жители ОбьГЭСа поставили необычный знак, который показывает, где заканчивается родина. На нём размещены указатели с обозначением крайних географических точек России, а также крылатые выражения в интерпретации новосибирцев. Знак расположен возле дома по адресу Новоморская, 8, которому в этом году исполняется 60 лет.


«Может быть, не все оценят наше чувство юмора, но мы привязали к крылатым выражениям ещё и обьгэсовские вещи типа Чемского бора, Обского моря, парапета: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а какие на Оби ночи", "Таити, Таити, лучше парапет посмотрите", "Увидев Париж, умирать не спешите: лучше Обское море посмотрите"», — рассказал корреспонденту НГС один из инициаторов установки знака, житель ОбьГЭСа Антон Бурмистров.


«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а какие на Оби ночи», написано на знаке
«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, а какие на Оби ночи», написано на знаке


Антон отмечает, что указатели с расстоянием до городов стоят во многих курортных местах. Он живёт на ОбьГЭСе и видит, как туристы из разных городов приезжают туда, особенно летом, — на море и в лес.


«Наверное, это тоже своеобразный курортный микрорайон города. Мы нашли хорошее место — проходное, проездное — и согласовали идею с жителями. Банальный указатель, просто с расстоянием, не стали ставить, решили добавить своего — чтобы было, что почитать. Не каждый взрослый знает расстояние до крайних географических точек, их название и где вообще наша Родина заканчивается. А здесь будет понятно, познавательно. И просто приятно гулять рядом с таким объектом», — добавил Бурмистров.


В 2016 году Антон Бурмистров с другими жителями микрорайона установили первый подобный знак с надписью «Я был на Обском море».

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