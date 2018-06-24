Самолёт Новосибирск — Анталья вынуждено сел в Казахстане

По предварительной версии, из-за неисправности двигателя
По предварительной версии, из-за неисправности двигателя

Самолёт, летевший рейсом PC 6773 Новосибирск — Атырау — Анталья авиакомпании Pegasus Airlines, вынужденно сел в Атырау (Казахстан): пассажиры ожидают дальнейших действий в таможенной зоне аэропорта. По предварительной версии — из-за неисправности двигателя. Об этом в редакцию сообщил читатель Антон, летевший на самолёте с женой и тремя детьми.


На сайте аэропорта Толмачёво указано, что самолёт PC 6773 Новосибирск — Атырау — Анталья вылетел в 7:10 и должен был прилететь в Анталью по местному времени в 08:14. По словам Антона, их рейс прямой, они не должны были садиться в Атырау.


Пассажирам дали воды: они находятся в таможенной зоне аэропорта
Пассажирам дали воды: они находятся в таможенной зоне аэропорта


«Должны были вылететь в 7:10, но рейс задержали — около 7:50 вылетели. У нас прямой рейс. Летели — всё было нормально. Потом пилот объявил, что вынужденная посадка в Атырау в связи с неисправностью двигателя. Посадили без проблем примерно час назад. Паники никакой нет. Дали воды, все сидим в таможенной зоне», — рассказал корреспонденту НГС пассажир рейса PC 6773 Антон.


Антон добавил, что на данный момент никакой информации нет: возможно, им пришлют запасной самолёт. Корреспондент НГС попытался связаться с авиакомпанией, но в выходной день сделать это не удалось.


16 июня самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, чудом избежал катастрофы.

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