На улице Орджоникидзе устроили выставку старых пожарных машин с пластиковой лошадью

На лошадях привозили воду к месту пожара
На лошадях привозили воду к месту пожара

Сегодня, 24 июня, в день 125-летия Новосибирска на улице Орджоникидзе устроили выставку старых пожарных машин — рядом с ними расположилась пластиковая лошадь. Этот экспонат показывает, как раньше привозили воду к месту пожара.


Напомним, что утро Дня города началось в 8:30 на площади Ленина с получасового парада поливальных машин. До 18:00 в сквере на Орджоникидзе (между улицей Советской и площадью Ленина) будет продолжать работу выставка достижений народного хозяйства.


Всё самое интересное со 125-летия Новосибирска читайте в нашем онлайн-репортаже.

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