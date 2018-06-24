На улице Орджоникидзе устроили выставку старых пожарных машин с пластиковой лошадью
Сегодня, 24 июня, в день 125-летия Новосибирска на улице Орджоникидзе устроили выставку старых пожарных машин — рядом с ними расположилась пластиковая лошадь. Этот экспонат показывает, как раньше привозили воду к месту пожара.
Напомним, что утро Дня города началось в 8:30 на площади Ленина с получасового парада поливальных машин. До 18:00 в сквере на Орджоникидзе (между улицей Советской и площадью Ленина) будет продолжать работу выставка достижений народного хозяйства.
Всё самое интересное со 125-летия Новосибирска читайте в нашем онлайн-репортаже.
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Мария Тищенко
Фото Марии Морсиной