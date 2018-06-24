Новосибирскстат сообщил о почти 6-процентном росте индекса промышленного производства в области

Доходы жителей области упали

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (Новосибирскстат) за период с января по май 2018 года индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.







Самые высокие показатели зафиксировали в введении в эксплуатацию жилья – на 20,6% больше, чем с января по май 2017 года. Упали, по данным Новосибирскстата реальные располагаемые денежные доходы – на 0,1% и грузооборот автотранспорта – на 0,3%.







Вчера НГС сообщил о данных Новосибирскстата о вступлении в брак жителей Новосибирской области.

