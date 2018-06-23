Три новосибирца попали в шторм на Телецком озере

Телецкое озеро

Несколько дней назад, 17 и 18 июня, три новосибирца совершили путешествие по Телецкому озеру на лодке с мотором мощностью 3,5 л.с.







«Читал в интернете, что для нормального плавания по Телецкому озеру требуются моторы, как минимум 10 л.с. Ну, и мы решили с друзьями втроём попробовать пройти всё озеро на вот таком маломощном моторе», - рассказал корреспонденту НГС по телефону участник экспедиции Максим Федин.







«Мы не подгадывали специально под хорошую погоду, просто с ней повезло. Часто бывает, что когда на Телецком ветер и шторм, то нужно остановиться и отсидеться в какой-нибудь бухте. Мы тоже попали в такой шторм, но решили пробиться до посёлка Яйлю. Лодка набрала немного воды. В Яйлю уже обсохли, высушили лодку, купили непромокаемую обувь и минут через 40 пошли дальше.









"...мы решили с друзьями втроём попробовать пройти всё озеро"









У нас получилось 17 июня за 16 часов пройти Телецкое озеро с севера до юга. Обратно мы прошли за 15 часов, с 6 утра до 10 вечера 18 июня. Приключений было более чем достаточно. Помимо шторма, одного из нас ещё и клещ укусил, пришлось обращаться в больницу в Артыбаше. Впечатлений, конечно, масса», - поделился Максим Федин.











"В Яйлю мы обсохли и высушили лодку"





Недавно НГС также рассказывал о польском путешественнике, который заезжал в Новосибирск, чтобы зарядить свой электромобиль Nissan Leaf.

















