Тепловоз сбил женщину возле станции Бердск

Погибшая находилась в нетрезвом состоянии
Погибшая находилась в нетрезвом состоянии

Сегодня вечером возле остановочной платформы Бердск тепловоз сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.


По словам очевидцев, погибшая находилась в нетрезвом состоянии и гуляла по железнодорожным путям с собакой.


«К нам поступило сообщение о смертельном травмировании женщины в районе станции Бердск, следователи к месту происшествия выехали», - рассказали корреспонденту НГС по телефону в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.


Две недели назад НГС сообщал о гибели молодого мужчины под колёсами электропоезда.

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