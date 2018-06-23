Тепловоз сбил женщину возле станции Бердск

Погибшая находилась в нетрезвом состоянии

Сегодня вечером возле остановочной платформы Бердск тепловоз сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.







По словам очевидцев, погибшая находилась в нетрезвом состоянии и гуляла по железнодорожным путям с собакой.







«К нам поступило сообщение о смертельном травмировании женщины в районе станции Бердск, следователи к месту происшествия выехали», - рассказали корреспонденту НГС по телефону в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.







Две недели назад НГС сообщал о гибели молодого мужчины под колёсами электропоезда.

