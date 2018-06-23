Тепловоз сбил женщину возле станции Бердск
Сегодня вечером возле остановочной платформы Бердск тепловоз сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
По словам очевидцев, погибшая находилась в нетрезвом состоянии и гуляла по железнодорожным путям с собакой.
«К нам поступило сообщение о смертельном травмировании женщины в районе станции Бердск, следователи к месту происшествия выехали», - рассказали корреспонденту НГС по телефону в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Две недели назад НГС сообщал о гибели молодого мужчины под колёсами электропоезда.
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Валерий Иванов
Фото Густаво Зырянова