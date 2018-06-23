Столкнулись лоб в лоб: водитель Honda отвлекся на собаку и столкнулся с другой иномаркой
Сегодня днём в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, виновником которого стала собака, пробегавшая по дороге.
Автомобиль Honda CRV двигался по улице Садовая со стороны улицы Софийской в сторону СНТ «Тихие Зори», Toyota двигалась навстречу. Водитель Honda, по его словам, при выезде из поворота отвлёкся на собаку и столкнулся с «Тойотой». Водитель Honda CRV признал свою вину.
Сегодня НГС также писал о том, что другое ДТП стало причиной пробки на Бердском шоссе
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск