Столкнулись лоб в лоб: водитель Honda отвлекся на собаку и столкнулся с другой иномаркой

Иномарки столкнулись из-за собаки
Иномарки столкнулись из-за собаки

Сегодня днём в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, виновником которого стала собака, пробегавшая по дороге.


Автомобиль Honda CRV двигался по улице Садовая со стороны улицы Софийской в сторону СНТ «Тихие Зори», Toyota двигалась навстречу. Водитель Honda, по его словам, при выезде из поворота отвлёкся на собаку и столкнулся с «Тойотой». Водитель Honda CRV признал свою вину.



Пострадавшая Toyota
Пострадавшая Toyota



Сегодня НГС также писал о том, что другое ДТП стало причиной пробки на Бердском шоссе



Водитель Honda отвлёкся на собаку и столкнулся с «Тойотой»
Водитель Honda отвлёкся на собаку и столкнулся с «Тойотой»




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