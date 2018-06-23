Столкнулись лоб в лоб: водитель Honda отвлекся на собаку и столкнулся с другой иномаркой

Иномарки столкнулись из-за собаки

Сегодня днём в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, виновником которого стала собака, пробегавшая по дороге.







Автомобиль Honda CRV двигался по улице Садовая со стороны улицы Софийской в сторону СНТ «Тихие Зори», Toyota двигалась навстречу. Водитель Honda, по его словам, при выезде из поворота отвлёкся на собаку и столкнулся с «Тойотой». Водитель Honda CRV признал свою вину.











Пострадавшая Toyota









Сегодня НГС также писал о том, что другое ДТП стало причиной пробки на Бердском шоссе









Водитель Honda отвлёкся на собаку и столкнулся с «Тойотой»











