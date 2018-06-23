Гуляют до утра: у новосибирских школьников начались выпускные

На набережной собрались сотни выпускников 
На набережной собрались сотни выпускников 

В Новосибирске начался первый единый городской выпускной — на Михайловской набережной собрались около двух тысяч нарядных школьников.


В этом году школу окончили более пяти тысяч человек, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Сегодняшние выпускники — это первое поколение 21 века, это ребята, родившиеся в миллениум. И задумывая такой проект как единый выпускной для всех школ города на обновлённой Михайловской набережной, мы отталкивались именно от этой мысли. Именно поэтому мы и назвали его „Время первых“. Они выросли в очень интересное время, город рос и менялся вместе с ними — стремительно и динамично. И сегодня перед ними, также как и перед Новосибирском, открыты двери в будущее: каким оно будет и у самих ребят, и у нашего города, решать им», — привели в пресс-центре слова мэра Анатолия Локтя. 


Во время единого выпускного школьников ждёт танцевальный флешмоб, творческие мастер-классы, фотозоны, танцы, а также конкурсы и фейерверк, который запустят в 21:45.


Впереди у выпускников поступление в вуз — на этой неделе начали работать приёмные комиссии.


Для них организовали конкурсы, концерты и другие развлечения 
Для них организовали конкурсы, концерты и другие развлечения 


Единый городской выпускной организовали в честь 125-летия Новосибирска, который отметят завтра, — новосибирцев ждут концерты Мити Фомина, Шуры и группы «Градусы», завтрак с мэром, угощение 125-метровым тортом и долгий салют.

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