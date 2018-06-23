Спас от смерти: сибиряк до приезда врачей зажимал пробитую сонную артерию на шее друга

Раненому мужчине удалось спастись благодаря приятелю и врачам скорой помощи

В Новосибирске под суд пойдёт 53-летняя женщина, которую обвиняют в покушении на убийство возлюбленного.







По версии следствия, обвиняемая набросилась на мужчину с ножом и проткнула ему сонную артерию, но пострадавшему удалось спастись.







«Остался жив только благодаря тому, что его друг до приезда скорой затыкал ему рану на шее своими руками», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Николай Папантонопуло.







Как сообщается в материалах уголовного дела, преступление произошло вечером 7 марта 2018 года в квартире на улице Железнодорожной, где жили обвиняемая, её друг, племянник и ещё двое мужчин, включая хозяина. Накануне Международного женского дня компания выпивала.







«Начали вчетвером, потом пятый пришёл с работы», — пояснил заместитель прокурора.







Во время застолья женщина поссорилась со своим возлюбленным, так как приревновала его к знакомой. По словам одного из свидетелей — собственника квартиры, мужчина оправдывался перед подругой и уверял, что ни с кем ей не изменяет.







После этого, по версии следствия, пьяная женщина решила убить своего сожителя. Когда все разошлись по комнатам, она взяла нож, вышла в коридор и напала на друга, который шёл в сторону кухни. В прокуратуре района уточнили, что обвиняемая ранила мужчину два раза: в левое плечо и шею. Вторая рана оказалась особенно опасной: нож пробил сонную артерию. Пострадавший упал и стал звать на помощь.







На крики прибежал племянник ревнивой женщины. Он попросил другого свидетеля вызвать врачей и начал сам оказывать пострадавшему первую помощь: зажал рану на шее, из которой хлестала кровь. Позже приехали бригада скорой помощи и полицейские.







Как уточнил Николай Папантонопуло, обвиняемая с места преступления сбежать не пыталась.







«Вину она не признаёт», — рассказал помощник прокурора.







Как следует из материалов дела, женщина сообщила следователям, что пострадавшего ранила не она. На одном из допросов она даже выдвинула версию, что сожитель её оговаривает, поскольку хочет, чтобы она освободила квартиру, так как после этого он сможет привести туда любовницу. Сам потерпевший заявил, что подругу он простил, претензий к ней не имеет и хочет, чтобы её оставили на свободе.







В прокуратуре района добавили, что сейчас обвиняемая в СИЗО. Скоро она пойдёт под суд за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Николай Папантонопуло уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.







Полгода назад Железнодорожный районный суд вынес приговор по другому делу о покушении на убийство: 35-летний мужчина получил срок за стрельбу в ночном клубе «Альпен Грот».

