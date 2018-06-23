На Троллейном эвакуировали торговый центр «Континент»

Посетителей «Континента» эвакуировали из-за ложной тревоги
Посетителей «Континента» эвакуировали из-за ложной тревоги

Днём 23 июня в Ленинском районе Новосибирска из-за пожарной тревоги эвакуировали ТЦ «Континент». 


Эвакуация началась около 15:30. 


«Жители в последнее время очень взволнованы соблюдением пожарной безопасности, постоянно ходят и нажимают ИПР (извещатель ручной пожарный. — А. И.). ИПР — это такая кнопочка индивидуальная, она находится в свободном доступе. Кто-то нажал ИПР. Побаловался, решил проверить, работает у нас система или нет. Система работает», — рассказала корреспонденту НГС директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина. 


По её словам, спустя примерно десять минут всех посетителей запустили обратно в торговый центр. 


Недавно похожий случай произошёл в ГУМе на площади Маркса. До приезда пожарных из здания эвакуировали 400 человек

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