На Троллейном эвакуировали торговый центр «Континент»

Посетителей «Континента» эвакуировали из-за ложной тревоги

Днём 23 июня в Ленинском районе Новосибирска из-за пожарной тревоги эвакуировали ТЦ «Континент».







Эвакуация началась около 15:30.





«Жители в последнее время очень взволнованы соблюдением пожарной безопасности, постоянно ходят и нажимают ИПР (извещатель ручной пожарный. — А. И.). ИПР — это такая кнопочка индивидуальная, она находится в свободном доступе. Кто-то нажал ИПР. Побаловался, решил проверить, работает у нас система или нет. Система работает», — рассказала корреспонденту НГС директор сети торговых центров «Континент» Наталья Патрина.







По её словам, спустя примерно десять минут всех посетителей запустили обратно в торговый центр.





Недавно похожий случай произошёл в ГУМе на площади Маркса. До приезда пожарных из здания эвакуировали 400 человек.

