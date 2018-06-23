Почта России выпустит открытки с рисунками новосибирцев

Открытки будут выпущены ограниченным тиражом

Почта России подвела итоги конкурса на лучший эскиз для открытки, посвящённой 125-летию Новосибирска.







«Открытка будет выпущена ограниченным тиражом для бесплатного распространения среди жителей и гостей Новосибирска. Для создания дизайна открытки конкурсная комиссия выбрала лучшие работы, их авторы — Елена Зорина и Наталья Павлушина», — пояснили в пресс-службе Сибирского филиала ФГУП Почты России.







Всего на конкурс предоставили более сотни работ. Самые популярными достопримечательностями на эскизах стали Бугринский мост, НОВАТ и часовня Николая Чудотворца.









На работах Елены Зориной можно увидеть театр «Красный факел», скульптуру «Зонт» на улице Богдана Хмельницкого и скульптуру «Сибирские просторы» на улице Максима Горького. Наталья Павлушина использовала для дизайна открыток герб Новосибирска, в котором поместились сибирская тайга, часовня святого Николая, здание театра кукол и купол оперного театра.









Зимой в Новосибирске начали продавать шоколадки под брендом Почта России — компания запустила новый вид товаров вместе с кондитерской фабрикой «Победа».